Projeto visa proibir propaganda volante e carros de som em Araras

Apesar de ser relativamente comum em Araras, muitas vezes a chamada ‘propaganda volante’, feita essencialmente com carros de som, principalmente em anúncios que acontecem...

Compartilhe em suas redes sociais!

Apesar de ser relativamente comum em Araras, muitas vezes a chamada ‘propaganda volante’, feita essencialmente com carros de som, principalmente em anúncios que acontecem na região central da cidade, podem ser proibidas.

Quem desrespeitar a regra teria que arcar com multa de 50 Ufesp (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo). Como cada Ufesp passa de R$ 25, a multa seria de pelo menos R$ 1250 ao condutor do veículo e/ou ao possuidor do aparelho sonoro que for a fonte de emissão da pressão sonora ou ruídos. O valor pode ser dobrado na primeira reincidência e quadruplicado a partir da segunda reincidência.

A iniciativa de proibir “o uso de aparelhos de som, portáteis ou instalados em veículos automotores e veículos de tração animal, nas vias e logradouros públicos que venham perturbar sossego público” é de Felipe Beloto (PR) e de Romildo Borelli – Baiano (PSD).

Apesar de Beloto já ter deixado o cargo de vereador – já que ele é suplente e o titular, Francisco Nucci, retomou seu posto – o projeto continua tramitando normalmente, já que é assinado também por Baiano.

Na proposta ambos querem “assegurar o sossego público bem como a segurança dos cidadãos, além de combater uma das formas de poluição que tem ocorrido com frequência na cidade de Araras”.

“A poluição sonora ocorre quando em determinado ambiente, o som altera a condição normal de audição. Embora ele não se acumule no meio ambiente, como outros tipos de poluição, causa vários danos ao corpo e à qualidade de vida das pessoas.”, pontua o projeto em sua justificativa.

Justamente por isso a pretensa lei quer deixar “expressamente proibido” a utilização de equipamentos de som automotivo e equipamentos sonoros de qualquer natureza, em qualquer tipo de veículo automotor e veiculo de tração animal, nas vias públicas ou privadas de Araras. A proibição atingiria ainda quaisquer espaços privados de livre acesso ao público, tais como postos de combustíveis e estacionamentos. A proibição valeria para qualquer emissão de sons ou ruídos em excesso que possam perturbar o sossego público, independentemente do nível de intensidade sonora, inclusive no horário noturno.

Pelo texto inclui-se nas proibições estabelecidas os veículos publicitários, bem como de propaganda volante. Porém ainda ficariam permitidas as propagandas eleitorais que são regulamentadas por Lei Federal “e os anúncios de notório interesse público”.

A ideia é que a administração pública municipal disponibilize, em site na internet, “formulário apropriado para que os cidadãos possam registrar, inclusive de forma anônima, suas denúncias, bem como indicar locais de ocorrência e de emissão de pressão sonora”.

A lei consideraria ainda todo e qualquer equipamento de som automotivo rebocado, instalado ou acoplado nos porta-malas ou sobre a carroceria dos veículos, charretes e, ainda, os assemelhados.

Como o projeto prevê multa de 50 Ufesp para cada desrespeito à determinação – o que ocasionaria penalidade de mais de R$ 1.220 reais, ele contempla valores bem maiores para reincidentes. Pelo projeto seria considerada reincidência o cometimento de mais de uma vez da mesma infração tipificada na lei no mesmo dia ou em até 30 dias contados da primeira aplicação do auto de infração.

O município poderia, a partir de então, até recolher o aparelho que causa o incômodo. Com isso o proprietário do veículo responderia por eventuais custas de remoção e estadia. A Guarda Municipal de Araras passaria a ser autorizada a fiscalizar a aplicação da lei.

Sons emitidos por equipamentos sonoros de qualquer natureza em veículos estacionados com participação em eventos sindicais ou populares, desde que previamente autorizados pelo Poder Executivo, ficariam permitidos.

Segundo os vereadores que propõem a medida, “uma forma particularmente maléfica de poluição sonora é aquela proveniente do uso do espaço público, das vias e logradouros como espaços privados de lazer, quase sempre mais como abuso que mero uso, sem qualquer preocupação e respeito com o próximo, quando se colocam aparelhos de som portáteis ou instalados em veículos no mais alto volume, a qualquer hora do dia e da noite”. Para ambos, este seria um “comportamento tanto condenável quanto mais intencional, mais a revelar quanto seu causador despreza as demais pessoas e a paz pública”.

Por isso ambos entendem como “urgente a criação, no âmbito municipal, de meios efetivos de repressão sobre aqueles que promovem desordem, infringindo a lei e causando poluição sonora que agride diretamente os seres humanos”.

Parecer de diretoria jurídica é favorável a projeto

O projeto que visa impedir a chamada ‘propaganda volante’, feita essencialmente com carros de som, principalmente em anúncios que acontecem na região central da cidade, e ainda impedir o uso de aparelhos de som em veículos automotores, em casos que perturbam o sossego público, recebeu aval favorável da diretoria jurídica da Câmara.

O diretor jurídico da Casa, Rafael Fernando Alvares, explica que é da competência do Município “prover tudo aquilo que diga respeito ao seu peculiar interesse, assim como ao bem-estar da população”, com base na Constituição Federal de 1988.

Segundo o advogado, existe a compatibilidade com a Lei Orgânica do Município de Araras, e esta seria uma “típica lei de polícia”, possível ao município. O diretor enxerga ainda a constitucionalidade e a legalidade do projeto de lei, que está de acordo, inclusive, com a Constituição Federal.

Ele lembra que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios “proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas”. Ou seja, tanto a União, quanto Estados e Municípios podem legislar sobre o assunto.

Para que o projeto seja aprovado ele precisa da concordância de ao menos seis vereadores e ser sancionado pelo prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB). Não há previsão para que a proposta seja colocada em votação.