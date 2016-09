Projeto transforma praça em jardim comunitário na zona oeste

Iniciativa do comerciante Ricardo Gonzaga da Silva permitiu transformar a praça José Celtron, Jardim Rosana, zona oeste, em atração e ponto de referência para...

Iniciativa do comerciante Ricardo Gonzaga da Silva permitiu transformar a praça José Celtron, Jardim Rosana, zona oeste, em atração e ponto de referência para outros bairros da cidade. A praça – que é a principal do bairro e foi inaugurada neste ano pela Prefeitura – abriga um colorido jardim e com adereços delicados fabricados com materiais recicláveis.

Pneus com formatos de insetos e outros transformados em floreiras são alguns dos adereços que complementam a paisagem. O comerciante explica que o trabalho começou em 2014, quando o local era apenas um terreno vazio. “Na companhia de outros moradores comecei a plantar algumas mudas de árvores e, anos depois, a praça foi construída depois de ser solicitada na reunião do Orçamento Participativo”, contou.

Depois de construída, Ricardo elaborou um projeto para ser aplicado inicialmente na praça e escreveu todos os pormenores em um papel. Em seguida, recolheu pneus usados e outros materiais, que seriam jogados na natureza, e criou floreiras e outros utensílios para jardins.

A iniciativa foi tão positiva que o comerciante conseguiu atrair parcerias com órgãos da Prefeitura – como Departamento de Meio Ambiente e Secretaria de Planejamento – e ainda de professores do CCA/Ufscar (Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de São Carlos), campus Araras.

Ele explica que a principal meta do projeto é despertar o interesse das crianças pelas plantas e pela natureza e criar o hábito delas cuidarem do espaço público. A iniciativa ultrapassou os limites da praça e começa a ser aplicada em outros locais da cidade.

“O projeto ajudou a despertar o cuidado do bem público não somente nas crianças, mas nos pais também. Hoje percebemos que a praça deixou de ser alvo dos vândalos e queremos levar a mesma iniciativa para outros bairros da cidade”, disse.

Para conhecer o trabalho desenvolvido pelo comerciante e os moradores a praça José Celtron fica na rua Oswaldo Viganó, Jardim Rosana. Atualmente, o projeto Jardim das Crianças é realizado na Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e doações de tintas e pincéis podem ser feitas pelo telefone 3541-7162.