Projeto quer multa para abandono de animais em Araras

Tramita na Câmara de Araras projeto de lei que estabelece multas e sanções administrativas a serem aplicadas a quem cometer maus tratos ou abandono...

Compartilhe em suas redes sociais!

Tramita na Câmara de Araras projeto de lei que estabelece multas e sanções administrativas a serem aplicadas a quem cometer maus tratos ou abandono de animais no âmbito do município de Araras. A proposta é evitar que os animais sejam abandonados ou que seus donos deixem de alimentá-los, por exemplo.

Segundo o projeto de lei, seria constituída como infração à proteção e defesa do bem-estar dos animais “toda ação ou omissão que importe em ato de abandono ou maus tratos, na inobservância de preceitos estabelecidos nesta Lei ou na desobediência às determinações de caráter normativo dos órgãos e das autoridades administrativas competentes”.

As infrações às disposições da então Lei seriam punidas alternativa ou cumulativamente com as seguintes sanções: advertência, ante a inobservância das disposições da Lei e da legislação em vigor; prestação de serviços voltados à promoção do bem-estar animal e à preservação do meio ambiente, mediante a atribuição de tarefas não remuneradas a programas e projetos de proteção aos animais; prestação pecuniária (multa) consistente em contribuições financeiras a entidades ambientais ou de proteção aos animais; e ainda multas estabelecidas pelo Executivo Municipal.

Para que sejam aplicadas as multas a quem maltratar ou abandonar animais as disposições da Lei deverão ser regulamentadas mediante decreto municipal, “levando-se em conta a gravidade dos fatos”.

A Secretaria Municipal de Saúde, ou departamento e conselho designado, ficariam incumbidos da fiscalização dos atos decorrentes da aplicação da lei que visa evitar maus tratos. A fiscalização da Secretaria Municipal de Saúde poderia ser executada em conjunto com os demais órgãos e entidades que venham firmar convênio com o município.

Segundo o proponente do projeto, Jackson de Jesus (Pros), o projeto “visa punir aqueles que praticarem maus tratos aos animais e abandono”. Segundo ele, a iniciativa tem como intuito instituir no município multas e sanções e além das punições, “o projeto tem como finalidade assegurar bem-estar e integridade física e mental aos animais”.

O vereador alega que propôs as multas por ser relativamente comum se deparar com acontecimentos de maus tratos a animais em nosso município. “Além dos maus tratos, avistamos muitos animais abandonados. Basta caminharmos pela cidade ou bairros de nossa cidade e iremos encontrar muitos animais em péssimo estado”, lamenta o vereador.

Para ele, o projeto deve abranger não somente o abandono de animais nas ruas. “Abandono também é manter um animal em domicílio em péssimas condições, mantê-lo em um local sem ventilação e entrada de luz; mantê-lo em locais pequenos e sem cuidados com a higiene; deixar o animal doente e ferido sem atendimento e deixá-lo desprotegido contra o sol e chuva”, pontua Jackson.

O projeto do vereador ainda deve passar pelas comissões internas da Câmara. Além disso, a Presidência da Casa decidiu encaminhar a proposta de Jackson ao Ibam (Instituto Brasileiro de Administração Municipal), que deverá “analisar a legalidade, constitucionalidade, redação, técnica legislativa e demais requisitos necessários para apresentação de propositura e emitir parecer na minuta de projeto de lei”. Caso os pareceres sejam de que o projeto é constitucional e pode ser colocado em votação, a lei entra em vigor com a maioria dos votos dos vereadores. Ainda assim ela seria colocada em prática após decorridos 120 dias de sua publicação oficial.

Vereador entende que lei não gera ônus e pode ser de iniciativa do Legislativo

Proponente de lei que estabelece multas e sanções administrativas a serem aplicadas a quem cometer maus tratos ou abandono de animais em Araras, o vereador Jackson de Jesus (Pros) justifica em seu projeto de lei que a nova norma, mesmo prevendo demanda da tarefa à fiscalização municipal, não vai mudar suas competências. “O presente projeto não irá atribuir competências ao setor responsável, apenas estruturar as atividades ora realizadas pela secretaria responsável”, entende o vereador.

De fato o entendimento dele foi aplicado noutras localidades. Em Araçatuba, por exemplo, projeto de iniciativa de um dos vereadores, em 2015, previa multa a quem maltratasse animais. O projeto foi aprovado pela Câmara daquela cidade e sancionado pelo prefeito.

Jackson cita ainda que ao interpretar a Loma (Lei Orgânica do Município) conclui-se que “o município deve assegurar uma legislação municipal que que vede a dor, o sofrimento e a lesão moral aos animais”.

O vereador cita ainda entendimento do Procurador da Casa noutro processo de 2017.“Ainda que a Lei municipal impugnada defina sanção para o caso de descumprimento dos seus comandos, a fiscalização de sua execução decorre do exercício do poder de polícia, função inerente à atividade da administração e exercida por todos os entes políticos. Ademais, a inserção de mais uma averiguação na atividade fiscalizatória já instalada e operante não impõe qualquer ônus ao desenvolvimento da função exercida com tal finalidade”.

Jackson relembra que diversos municípios já adotaram legislação idêntica à que dispõe o projeto dele, citando casos similares em Araçatuba, Itapira e Assis.