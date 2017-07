Projeto municipal prevê multa de R$ 200 mil em casos de maus tratos a animais

Desde o início do ano ao menos três projetos que pretendiam punir maus tratos a animais tramitam na Câmara de Araras. Um dos...

Compartilhe em suas redes sociais!

Desde o início do ano ao menos três projetos que pretendiam punir maus tratos a animais tramitam na Câmara de Araras. Um dos mais recentes, do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) pretende aplicar uma rigorosa punição a quem maltrata animais.

Além de diversas sanções a serem aplicadas – inclusas as já previstas em normas federais, que consideram crimes os maus tratos a animais – a proposta de lei municipal estipula que as multas a quem maltratar animais em Araras podem variar, dependendo da gravidade do fato. Para os casos considerados leves o valor mínimo seria entre R$ 200 e R$ 2 mil; para infrações graves as multas mínimas seriam de R$ 2001 a R$ 20 mil. Para as infrações consideradas gravíssimas, a menor multa aplicada poderia ser de R$ 20.001 e a maior multa chegaria a R$ 200 mil.

Conforme a lei, a prática que importe em abuso, maus tratos, ferimento ou mutilação aos animais acarretará ao seu praticante multas e penalidades administrativas descritas na lei municipal – que, evidentemente, será válida apenas em Araras caso o projeto seja aprovado. Além das eventuais punições, ficariam mantidas as sanções penais e civis previstas em legislação federal.

A lei descreve como abuso , maus tratos, ferimento ou mutilação aos animais mantê-los sem abrigo ou em locais com condições inadequadas ao seu porte, em situações que ocasionem desconforto físico ou mental ao animal; privar o animal de água ou alimentos adequados à espécie; lesar ou agredir o animal causando sofrimento ou até a morte; abandonar o animal; e obrigá-lo a trabalhos excessivos ou ato que resulte em sofrimento para deles obter esforços que não alcançariam se não fosse pela coerção.

Ainda impõem-se como maus tratos aos animais castigos físicos ou mentais, mesmo que para aprendizagem ou adestramento; criar, manter ou expor animal em recintos que não estejam limpos e desinfectados; promover lutas entre os animais; eliminar animais para controle populacional; deixar de propiciar morte rápida a animais que necessitem de eutanásia; dentre outras.

Todas as infrações citadas podem ser punidas com sanções leves, como advertência por escrito, com as pesadas multas (que podem ser simples ou diárias), apreensão de instrumentos, apetrechos ou equipamentos utilizados para cometer as infrações, destruição ou inutilização dos mesmos produtos e suspensão das atividades.

Somente será aplicada multa simples se o infrator por negligência ou dolo se ele for avisado pelo Departamento de Meio Ambiente ou órgão competente; deixar de cumprir legislação ambiental; deixar de cumprir embargo ou suspensão de atividade, dentre outros.

É prevista até a suspensão da possibilidade de contratação com a Administração Pública por cinco anos a infratores por cinco anos.

A fiscalização das infrações ficaria, em tese, a cargo da Secretaria de Serviços Públicos Urbanos e Rurais da Prefeitura.

A norma prevê ainda direito ao infrator em apresentar defesa e recorrer da decisão. O dinheiro arrecadado com as multas seria aplicado em fundo próprio cuja verba seria destinada a ações de proteção animal.

Os animais cuja constatação seja de maus tratos seriam ainda microchipados e fotografados na fiscalização e período de melhora. A norma municipal ainda prevê a proibição de permanência do possível infrator com o animal até o fim de processo de apuração.

Cisão política: polêmica sobre projetos similares

O projeto do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) que propõe a criação de lei para punir quem comete maus tratos a animais não foi bem recebido em algumas instâncias da Câmara.

As críticas não decorrem do texto em si, mas da abordagem do tema, que acabou irritando alguns vereadores. Um deles, que encampou tentativa de aprovação de norma similar foi Jackson de Jesus (Pros), que se mostrou insatisfeito com a situação na sessão da Câmara ainda na semana passada.

O projeto do vereador era até diferente do apresentado pelo prefeito Pedrinho Eliseu, mas também previa advertência, prestação pecuniária (pagamentos) via contribuições financeiras a entidades ambientais ou de proteção aos animais; e multas estabelecidas pelo Executivo Municipal, além da prestação de serviços voltados à promoção do bem-estar animal e à preservação do meio ambiente.

O projeto de Jackson de Jesus foi apresentado ainda em maio e abordava a mesma matéria. Contudo parecer do vereador José Roberto Apolari (PTB) datado de 30 de junho citou que o projeto seria inconstitucional e que a matéria poderia ser de iniciativa do Executivo.

Contudo em 20 de junho, dez dias antes de recusar o projeto do colega de Casa, Apolari fez indicação pedindo que o prefeito Pedrinho Eliseu enviasse à Câmara projeto de lei com o mesmo tema, mas redigido por ele. Em 4 de julho Pedrinho enviou então o projeto solicitado por Apolari. O teor do projeto de Pedrinho e Apolari, parecido com o projeto de Jackson que foi recursado, irritou alguns vereadores e culminou com um racha entre Jackson, até então apoiador do Executivo e integrante da base de Pedrinho e a própria base governista – outros vereadores como Marcelo de Oliveira (PRB) e Regina Corrochel (PTB) também adotaram postura mais crítica ao governo municipal nas últimas semanas.