Projeto Inovador: Feira Científico-Cultural da Escola Zurita promove cultura, conhecimento e ciência

No dia 10 de outubro, os alunos do Ensino Fundamental II e Eja (Educação de Jovens e Adultos) da Escola Estadual Ignácio Zurita Júnior participaram da Feira Científico-Cultural, que abordou diversos temas desenvolvidos nas áreas de conhecimento. O evento contou com a participação de toda a comunidade escolar.

A Feira Científico-Cultural teve como objetivo mostrar o protagonismo juvenil nas aprendizagens dos conteúdos estudados durante o ano letivo. Os alunos apresentaram, de forma oral, trabalhos sobre os mais diversos temas, de maneira lúdica e criativa, representando o conhecimento que absorveram em sala de aula nas disciplinas: Ciências Naturais, Matemática, História, Geografia, Língua Portuguesa, Artes, Inglês e Educação Física.

Assim, o grande diferencial desse projeto educacional foi que o processo de sua criação ocorreu durante grande parte do ano letivo. Durante todo este percurso, os alunos desenvolvem alguns atributos da área afetiva, como trabalho em equipe, cooperação, responsabilidade e disciplina. Todos esses fatores foram trabalhados em conjunto para o desenvolvimento das competências e habilidades previstas no currículo, considerando a contextualização e a interdisciplinaridade.

“É também uma oportunidade de levarmos os alunos a colocarem em prática aquilo que aprendem em sala de aula, pois com certeza, saber a teoria sobre uma matéria escolar, pesquisar em livros ou sites e estudar muito são atitudes importantes para se entender os conteúdos e associados à prática, esse conhecimento é, sem dúvida, melhor fixado por nossos alunos”, destacou a coordenadora e professora Cleusa Barbato. (Redação)