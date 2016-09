Projeto ensina como crianças devem agir durante emergências

Acontece amanhã (30) a atividade do projeto Samuzinho, desenvolvido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) Regional de Araras Gastão Scanavini. Segundo a...

Acontece amanhã (30) a atividade do projeto Samuzinho, desenvolvido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) Regional de Araras Gastão Scanavini. Segundo a Prefeitura, a medida visa conscientizar crianças e adolescentes sobre como proceder em casos de emergência.

Ela deve começar às 13h na base do próprio Samu, localizado na avenida Dona Renata (Marginal), e envolverá cerca de 50 alunos da Emef Antonia Marques Dahmen. Na ocasião os alunos receberão orientações práticas sobre casos envolvendo, por exemplo, crises convulsivas, desmaios e queimaduras, além de outros acidentes domésticos.

O projeto é voltado a alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental e disponibiliza ainda material pedagógico e ilustrativo para ampliar a conscientização. Entre os temas abordados durante as atividades está ainda o uso correto do telefone 192, medida que visa reduzir o índice de ligações indevidas ao serviço – os trotes – que prejudicam o atendimento do Samu.

“As crianças irão compreender, na prática, como funcionam os serviços do Samu e principalmente saber como agir em casos envolvendo emergências, auxiliando nos primeiros socorros às vítimas. Além disso, temos um trabalho constante de conscientização para evitar os trotes ao telefone 192. Com o Samuzinho, queremos que as crianças passem o que aprenderam para outras pessoas”, comentou a coordenadora do Samu Regional, Rosália Evaristo.

A iniciativa já vem acontecendo nas escolas da rede municipal, em atividades que contam com a presença de profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e também palestras de orientações.

A parte prática do projeto acontece no próprio Samu, onde as crianças e adolescentes conhecem como funciona o atendimento, desde o recebimento das ligações até a saída das equipes técnicas, além de acompanharem também simulações de manobras que serão realizadas no pátio do local, com o auxílio de bonecos de treinamento.