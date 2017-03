Projeto é protocolado na Câmara prevendo isenção de IPTU a idosos e deficientes

Um projeto de Lei Complementar com origem na Câmara de Araras quer isentar idosos e deficientes do pagamento de IPTU (Imposto sobre a Propriedade...

Um projeto de Lei Complementar com origem na Câmara de Araras quer isentar idosos e deficientes do pagamento de IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) em Araras. A ideia do projeto proposto pelo vereador Jackson de Jesus (PROS) é incluir no rol dos isentos idosos e deficientes de baixa renda.

Na justificativa ao apresentar o projeto Jackson explica que a mudança para a isenção do IPTU se apoia no Estatuto do Idoso e garante que a lei só beneficiará os deficientes que recebam Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC/LOAS – Amparo Social a Pessoa Portadora de Deficiência e aposentadoria por invalidez).

Atualmente já existe a isenção do IPTU aos proprietários de imóveis edificados, quando aposentados ou pensionistas, e cujos imóveis contam com área de até 100 m² em terreno que não exceda 300 m² quando cadastrado no Cadastro Imobiliário na categoria de construção popular ou média. Atualmente, para isenção do IPTU o beneficiário deve ter como rendimento mensal até dois salários mínimos mensais. Além disso não se aplica a isenção se o imóvel é objeto de usufruto. A proposta do vereador em nada mudaria tais exigências, apenas acrescentando que além de aposentados e pensionistas, teriam direito ao benefício idosos e deficientes nas mesmas condições já impostas.

Além disso, para ter a isenção do imposto, os deficientes terão que comprovar que recebem Benefício de Prestação Continuada Assistência Social (BPC/LOAS), ou aposentadoria por invalidez.

“O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana possui custo elevado, devendo o Município, através de seus legisladores, demonstrar a devida preocupação com os munícipes idosos e deficientes, proprietários de seus imóveis, que devido à idade, tratamentos de saúde e medicamentos despendem de grande parte da renda auferida, prejudicando a manutenção econômica e a subsistência de todo o grupo familiar”, justifica o vereador proponente.

Para o vereador, o atual texto legislativo é incoerente, “pois concede isenção tributária para um aposentado de 30 anos e exclui um idoso de 70 anos que não é amparado por benefícios assistenciais ou aposentadoria”. Segundo ele, as mudanças não trariam impactos significativos na arrecadação do município. “As modificações abrangerão um número insignificante de pessoas, pois as situações abrangidas serão a exceção”, pondera.

O projeto de emenda à Lei Complementar que regula o assunto precisa ser votado na Câmara e então só passaria a valer a partir do momento que fosse publicado. Antes disso ele precisa passar por todas as comissões internas da Câmara.

Carnês do IPTU começaram a ser entregues na semana passada

Conforme comunicado da Secretaria de Comunicação da Prefeitura, a entrega dos carnês do IPTU teve início na última semana. A informação foi passada pela própria Secretaria Municipal da Fazenda.

Segundo a Prefeitura, os boletos de pagamento do imposto estão sendo enviados via Correios a todas as regiões do município. Por isso há casos de moradores que já receberam os carnês, enquanto alguns ainda aguardam a entrega dos boletos.

Seguindo o que o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) já havia anunciado no início de janeiro, quem quitar integralmente o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) na chamada cota única até a data do vencimento, em março, terá 15% de desconto no valor do imposto. Os vencimentos das parcelas com descontos relativos ao IPTU de 2017 já foram fixados para os dias 23, 24, 27 e 28 de março.

Quem não puder pagar em março a cota única do IPTU ainda poderá pagar, integralmente, o imposto nos meses de abril e maio, com descontos respectivamente de 11% (para pagamento da cota única até o vencimento de abril) e de 7% (para pagamento da cota única até o vencimento de maio).

Para quem preferir pagar parcelado o imposto a quitação deve ser feita em 10 parcelas mensais entre os meses de março e dezembro (com vencimentos entre os dias 23 e 28).

Apesar do desconto, na comparação com 2016 o imposto foi reajustado em cerca de 8%, com base em índice inflacionário, seguindo decreto ainda do ano passado.

A estimativa oficial é que o município arrecade R$ 40 milhões com o IPTU. Oficialmente serão lançados, em cobrança de IPTU, cerca de R$ 54 milhões, mas mesmo oferecendo desconto a Prefeitura já trabalha com a hipótese de que R$ 14 milhões não entrem nos cofres no prazo devido.