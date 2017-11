Projeto de leitura da bíblia será votado na Câmara na próxima semana

O projeto de leitura da bíblia na Câmara deve ser votado pela Casa de Leis de Araras na próxima semana. A informação foi divulgada...

O projeto de leitura da bíblia na Câmara deve ser votado pela Casa de Leis de Araras na próxima semana. A informação foi divulgada pela Câmara no final da tarde de segunda-feira (13). Segundo a assessoria de imprensa da Casa, “o presidente Pedro Eliseu Sobrinho ordenou que o projeto seja incluído para votação na sessão ordinária, agendada para à próxima terça-feira, dia 21 de novembro, uma vez que ao longo desta semana serão incluídas emendas ao projeto”.

Conforme Tribuna apurou, um dos vereadores pretende emendar o projeto para que fique claro o caráter permissivo do ato, e não obrigatório. Hoje a pretensa alteração prevê que durante a realização das sessões camarárias, “a Bíblia Sagrada permanecerá sobre a Mesa da Presidência, sendo que, quando da abertura das Sessões, será feita pelo Presidente, ou com sua permissão, por algum Vereador que assim solicitar para fazê-la, uma citação de um trecho bíblico”.

Os vereadores Regina Corrochel (PTB), Deise Olímpio (PSC) e Marcelo de Oliveira (PRB) apresentaram um abaixo assinado, anexado ao projeto, com dezenas de páginas assinadas por pessoas que apoiam a propositura.

O projeto tramita dentro da Câmara desde o início de setembro. Como ele não teve andamentos, os parlamentares Marcelo de Oliveira, Deise Olímpio e Regina Corrochel protocolizaram no Legislativo o abaixo-assinado de moradores da cidade solicitando que o presidente da Casa, Pedro Eliseu Sobrinho, inclua na pauta da sessão ordinária para votação dos vereadores o projeto “que exige a leitura de um trecho da bíblia e a permanência da mesma sobre a Mesa Diretora durante as sessões camarárias”, segundo informa a assessoria da Câmara.

Vale reforçar que o trio sempre ressaltou que entende, que com a aprovação, ninguém seria obrigado a ler a bíblia dentro da Casa.

Logo depois que o abaixo-assinado foi juntado ao projeto, o presidente Pedro Eliseu Sobrinho ordenou que ele seja incluído para votação na sessão ordinária da semana que vem.

Hoje o Regimento Interno da Câmara Municipal de Araras prevê que o presidente declarará aberta a sessão, à hora do início dos trabalhos, após verificação pela secretária, no livro de presença, o comparecimento de 1/3 dos vereadores da Câmara. “O Projeto de Resolução elaborado pelos vereadores evangélicos, inclui o inciso 7º neste artigo, o qual exige nas sessões camarárias, a permanência da bíblia sagrada sobre a Mesa da Presidência, sendo que, quando da abertura das sessões, será feita pelo presidente, ou com sua permissão, por algum vereador que assim solicitar para fazê-la, uma citação de um trecho bíblico”, explica a assessoria da Câmara.

Para Ibam projeto vai contra Estado Democrático de Direito e laicidade das atividades estatais

Logo depois do pedido dos vereadores para que a bíblia fosse lida durante as sessões da Câmara, o presidente da Casa, Pedro Eliseu Sobrinho (DEM) resolveu consultar o Ibam (Instituto Brasileiro de Administração Municipal) para saber se a leitura da bíblia na Câmara seria constitucional.

O Ibam conclui pela “inviabilidade de o projeto de resolução em apreço prosperar, por desacato ao Estado Democrático de Direito e à laicidade das atividades estatais, pelas razões aduzidas no presente parecer”.

No documento assinado por dois consultores técnicos, o Ibam cita que o projeto “impõe procedimento obrigatório, e não facultativo, a se incorporar em caráter definitivo ao processo formativo de leis e demais atos de competência do poder Legislativo”. Segundo o Instituto, o projeto “determina que todas as reuniões legislativas da Câmara Municipal se iniciem com um ritual cristão”.

Para o órgão de análise legislativa, “obriga o projeto que um exemplar da bíblia permaneça sobre a mesa da Presidência da Câmara, o que além mimetizar culto ou cerimônia religiosas cristãs, o que por si é inadequado em uma instituição secular sujeita ao império da lei, conduz ao entendimento de que o texto religioso informaria, orientaria e guiaria as atividades e discussões de todos vereadores, seja qual fosse a sua religião, no decorrer das reuniões do Plenário”.