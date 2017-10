Projeto de lei quer estabelecer normas para arborização urbana

Felipe Beloto justifica urgência em debater criação de Código de Arborização Urbana; projeto prevê censo para identificar espécies e número de árvores que existem...

Felipe Beloto justifica urgência em debater criação de Código de Arborização Urbana; projeto prevê censo para identificar espécies e número de árvores que existem na cidade

Um projeto de lei do vereador Felipe Beloto (PR) reacende o debate do déficit de árvores em Araras, conforme reportagem da Tribuna publicada na edição de 19 de outubro. O projeto pretende criar o Código de Arborização, uma espécie de Plano Diretor da Arborização.

O projeto foi apresentado na sessão da Câmara Municipal da última segunda-feira (23) e tramita pelas comissões da Casa. Depois, volta ao plenário no prazo de 90 dias para análise e votação, além da necessidade de ser sancionado ou não pelo prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB).

Beloto, que durante um mês ocupa a vaga do vereador Francisco Nucci (PR), disse que o projeto nasceu de estudos técnicos e tem contribuição do ex-diretor do DMA (Departamento de Meio Ambiente), Raul de Barros Winter. “A criação de um projeto de arborização foi amplamente discutida na gestão passada, mas infelizmente não saiu do papel”, revela.

Tribuna apurou que parte do conteúdo que consta no texto é resultado do processo de estudo que nasceu ainda em 2006, durante a aprovação do Plano Diretor de Araras. Entre os pontos previstos está a criação do GAUA (Guia de Arborização Urbana de Araras), que seria uma referência para o planejamento, implantação e manejo da arborização urbana. Em tempo: até hoje o DMA não tem dados específicos do total de árvores e das espécies que existem na cidade, mas confirma que o déficit é grande.

A OMS (Organização Mundial da Saúde) indica uma árvore para um habitante ou até cinco árvores para um habitante. Em Araras são cinco habitantes para uma árvore. “A situação é resultado da falta de uma política de planejamento ambiental que nunca foi adotada”, enfatiza Beloto.

Sem código e planejamento específico no setor, qualquer munícipe pode derrubar uma árvore e sem ser cobrado pelo plantio de uma nova muda. O resultado é visível em praticamente todos os bairros da cidade, já que a maioria não tem árvores nas calçadas.

A proposta inclui ainda a realização de um censo arbóreo, que nunca foi feito na cidade. Hoje o Meio Ambiente trabalha apenas com imagens aéreas ou dados da Secretaria Estadual do Meio Ambiente.

Se aprovado e sancionado, o projeto de lei determina que a Prefeitura faça o censo em até 24 meses. Os dados coletados ficariam armazenados em um sistema com detalhes das espécies que existem na cidade, além da quantidade de árvores. “A ideia é manter continuidade para o projeto de arborização, pois será possível plantar e acompanhar o desenvolvimento das árvores”, disse.

No mesmo texto consta ainda pormenores como a poda, por exemplo, que precisa seguir normas determinadas pela legislação ambiental e mediante pedido para Prefeitura, além de punições para quem desobedecer as regras.

O artigo das punições é grande e inclui multas de R$ 100 por árvore abatida, por exemplo, até R$ 600 por árvore não replantada. “É preciso indicar onde será feito o plantio e como será removida. O projeto prevê também árvores que seriam classificadas como imunes e a falsa seringueira que foi derrubada na rotatória da Câmara Municipal seria um exemplo”, citou.

As árvores imunes seriam identificadas pelo censo e dados como tempo e motivo do plantio, situação da saúde, e necessidade de corte ou derrubada seriam documentados com base em análise técnica. O principal objetivo seria manter árvores que são consideradas históricas.

“É urgente a cidade ter um projeto de arborização e manutenção das árvores e creio que o único detalhe que precisa ser vencido é a questão técnica e a criação é atribuição da Prefeitura ou da Câmara. De qualquer maneira, a pauta precisa ser colocada para discussão”, finaliza.