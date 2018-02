Projeto de Lei aprovado na Câmara prevê multa de R$ 700 para quem passar trote ao Samu

A Câmara Municipal de Araras aprovou por unanimidade, durante a 1ª sessão ordinária de 2018, na última segunda-feira (05), o projeto de Lei que...

Compartilhe em suas redes sociais!

A Câmara Municipal de Araras aprovou por unanimidade, durante a 1ª sessão ordinária de 2018, na última segunda-feira (05), o projeto de Lei que institui aplicação de multa de R$ 700,00 para quem efetuar trote ao Samu – Sistema de Atendimento Móvel de Urgência.

De acordo com o projeto aprovado, será penalizado o proprietário da linha telefônica de onde originou o trote. A identificação será feita pelas empesas telefônicas. As ligações originadas de telefones públicos serão investigadas e tão logo o autor seja identificado, o mesmo também será punido com multa.

O projeto de autoria dos parlamentares Regina Noêmia Geromel Corrochel (PTB), Marcelo de Oliveira (PRB) e Felipe Beloto (PR) – que ficou um mês como vereador em outubro do ano passado na vaga de Francisco Nucci (PR) – tem a finalidade de acabar com as práticas irresponsáveis. “O Samu é importantíssimo para a população e sabemos que poucos minutos de atraso numa ocorrência pode gerar óbito. Ainda é muito comum a incidência de trotes que prejudicam o trabalho desses profissionais da saúde até mesmo em alguma ocorrência grave, por isso, essa Lei visa punir e identificar os irresponsáveis que aplicam trotes”, justificam os edis.