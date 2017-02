Proibição do entulho não aumenta procura por caçambas

A procura pelo serviço de caçambas para recolher entulho não aumentou, mesmo com o decreto publicado pela Prefeitura em 13 de fevereiro e que...

A procura pelo serviço de caçambas para recolher entulho não aumentou, mesmo com o decreto publicado pela Prefeitura em 13 de fevereiro e que proíbe a colocação de restos de construção civil e outros detritos nas vias públicas. A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Urbanos e Rurais divulgou cronograma para este ano, que passa a vigorar a partir do dia 2 de março.

Com o decreto, o munícipe tem opção única para despachar entulho, restos vegetais e outros: somente com contratação de caçambas de empresas terceirizadas. O não cumprimento, ao que consta no decreto, gera cobrança de uma taxa para retirada que pode chegar a R$ 230 – dependendo da situação.

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Urbanos e Rurais informa que, apesar da proibição, o número de taxas cobradas pelo recolhimento de entulho das ruas não foi significativo. O secretário de Serviços Públicos, Carlos Cerri Júnior, confirma a situação e disse que houve colaboração dos munícipes.

“A taxa para coleta do entulho foi aplicada em algumas situações, mas o número não foi alto. Porém, sabemos que um caso é diferente do outro, e recolhemos entulho e demais detritos que estavam nas ruas e foram colocados antes da vigência do decreto”, disse Cerri.

Cerri explicou que a secretaria consegue realizar o controle do entulho que é colocado pelos munícipes. “O controle é feito pelos nossos motoristas e outros funcionários que trabalham na coleta. Tudo é anotado para saber se o munícipe colocou, mais de uma vez, o entulho nas ruas”, explica.

Locação de caçambas não tem aumento

Mesmo com a proibição e com a possibilidade única de contratar caçambas, Tribuna apurou que a contratação do serviço não aumentou na cidade durante o período. Nossa reportagem entrou em contato com quatro empresas do setor e todas informaram que a procura de munícipes que solicitam orçamento registrou alta, mas sem reflexo na contratação.

Tal situação pode ser verificada nas ruas pela reportagem, que percorreu alguns bairros e não encontrou caçambas nas ruas. Porém, a quantidade de entulho foi reduzida de forma significativa, se comparada com o mês de janeiro.

De acordo com apuração da Tribuna, a contratação do serviço de caçambas funciona de forma semelhante nas quatro empresas. O preço médio apurado apresenta leve variação. Em sua maioria, as empresas oferecem duas opções de tamanho: 5 m³ e 3 m³.

O preço médio cobrado pela caçamba de 5 m³ varia de R$ 210 a R$ 230 e a de 3 m³, R$ 170. No geral, o cliente pode contratar a caçamba pelo período de 15 dias, e a empresa cobra o serviço na retirada.

Pelo decreto publicado, a Prefeitura especifica que a caçamba pode ser colocada na distância máxima de até dois metros da guia, que precisa ser deixada livre da área da sarjeta para escoamento das águas pluviais.

As empresas também seguem normas para colocação das caçambas próximas à faixas amarelas, vagas para deficientes físicos ou idosos, esquinas, guias rebaixadas ou sobre a calçada.