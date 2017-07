Programa municipal poderá cadastrar famílias para limpeza de terrenos particulares

O prefeito Pedrinho Eliseu enviou à Câmara na semana passada projeto que tenta viabilizar a limpeza de terrenos particulares a ser feita por famílias...

O prefeito Pedrinho Eliseu enviou à Câmara na semana passada projeto que tenta viabilizar a limpeza de terrenos particulares a ser feita por famílias mais humildes, tomando como referência o Cadastro Único do governo federal. A ideia é que a limpeza seja feita por um custo menor para particulares, e também alivie a obrigação da Prefeitura em ter que manter a limpeza em terrenos particulares. Hoje, quando a Prefeitura constata necessidade de limpeza em terrenos particulares, ela notifica o local, depois limpa e multa o proprietário.

A limpeza não é barata, e além disso sobrecarrega a própria Prefeitura além de representar um custo mais elevado aos particulares que esquecem de limpar os terrenos.

Por isso a administração municipal quer intermediar o contato entre famílias cadastradas no Cadastro Único do governo federal junto a proprietários de terrenos que precisam de limpeza. Com isso o serviço seria feito de forma mais barata aos proprietários, desonerando-os e ainda favorecendo as famílias em situação de maior vulnerabilidade – que receberiam pelo trabalho. A Prefeitura também aliviaria a própria demanda.

A ideia é permitir, por meio de lei, essa ação integrada entre as secretarias municipais. Ao invés de notificar, limpar e cobrar preço público pela limpeza de terrenos na cidade, a opção aos proprietários dos lotes seria a de pagar diretamente aos residentes cadastrados em Araras “um preço em tese mais atrativo que o público, em um negócio realizado entre eles próprios”, segundo justifica o prefeito no projeto de lei.

O prefeito estipula no próprio projeto que os maiores problemas na limpeza de Araras são referentes a terrenos particulares – o projeto é voltado justamente a eles, e não a áreas públicas.

Chamado de Programa de Fomento à Obtenção de Renda, a proposta não vai permitir pagamentos com dinheiro público, tampouco vai interferir na relação entre o dono do terreno e o responsável pela limpeza.

A promessa é que, contudo, haja acompanhamento da Secretaria de Ação e Inclusão Social e de outras pastas. A primeira citada deve ainda criar um cadastro de interessados a informar aos proprietários a lista de interessados em prestar os serviços de limpeza.

A Secretaria de Serviços Públicos cederia equipamentos, materiais, insumos, e realizaria até treinamento dos interessados no serviço.

O setor de fiscalização vai continuar notificando os proprietários, mas ao invés de notificar e multar simplesmente, disponibilizaria a base de dados de todos os cadastrados dispostos a prestarem o serviço.

Já a Secretaria de Desenvolvimento Econômico ajudaria os cadastrados com a chamada “porta de saída”, trabalhando para que os cadastrados recebam “qualificação compatível com sua atual condição”.

De acordo com a proposta de lei, o Poder Executivo deve conceder às pessoas a prestação de serviços públicos de limpeza e manutenção de terrenos ou áreas particulares sem prejuízo à limpeza feita pela própria administração municipal. A nova lei não extinguiria a multa e a limpeza a ser feita pela Prefeitura em caso de relutância dos proprietários, que teriam apenas mais uma alternativa para limpeza antes da multa.

A Prefeitura não poderá opinar no preço a ser definido entre proprietário do terreno e cadastrado. Ela apenas estabelecerá o elo entre ambos e pode ajudar fornecendo equipamentos e treinamento.

A Prefeitura vai poder adquirir e ceder aos cadastrados diversos equipamentos para os serviços, que serão entregues por meio de cessão aos cadastrados que aderirem ao chamamento feito via Cadastro Único. A Prefeitura vai comprar enxada, enxadão, lâminas para afiação, botas, calça e camisa, chapéu, máquinas costais, fios de nylon das máquinas costais, combustível para as máquinas, além de insumos como filtro solar, protetores labiais e sacos plásticos, de estopa e outros.

A Secretaria de Serviços Públicos será responsável por recolher o lixo produzido pelo trabalho. Assim que for comprovada a limpeza por pessoa cadastrada, será dada a baixa na notificação e fica vedada então a cobrança de multa.

Decreto vai regulamentar regras

Por meio de decreto o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) pretende regulamentar detalhes caso seja aprovada a lei que pode permitir à Prefeitura intermediar o contato entre famílias cadastradas no Cadastro Único do governo federal junto a proprietários de terrenos que precisam de limpeza. A ideia é evitar que a Prefeitura tenha que realizar essas limpezas em terrenos particulares, evitar que os proprietários sejam multados e ofertar oportunidade de trabalho aos cadastrados.

Caso o projeto de lei seja aprovado, o prefeito vai editar decreto prevendo número máximo de cadastrados para que exista ganho mínimo mensal a cada participante, rotatividade entre os participantes, estipulando tempo máximo de permanência no programa e “portas de saída do programa”.

Podem ser impostas outras condições, incluindo submissão a cursos práticos de qualificação e ainda estima-se encaminhamento a empresas para trabalho na condição de celetista – ou ainda inclusão em regime de cooperativas.