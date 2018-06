Programa diferente!

Hoje (9) é o segundo dia da 1ª Edição Espaço Baú, na loja Baú Zero Zero que começou ontem (8). A feira tem...

SÁBADO

Bau Zero Zero – 1ª Edição Espaço Baú

Dia: 09/06

Horário: 09h às 18h

Local: loja Baú Zero Zero ( Rua Visconde do Rio Branco, 812, Centro)

Festa do Padroeiro – Comunidade de Santo Antônio

Dia: Até 13/06

Horário: 19h30

Local: Salão de Festas da Comunidade Santo Antônio (Rua Barretos, 280 – Jardim Santa Rosa)

Grêmio – Show com Thiago Barnabé

Dia: 09/06

Horário: 20h

Atração: Humorista Thiago Barnabé – Narcisa

Local: Grêmio Recreativo Ararense

Clube dos Bancários – Baile de Casais

Dia: 09/06

Horário: 21h

Atração: Banda Face Band

Local: Clube do Bancários

Domingo

Festa da Padroeira – Paróquia do Fátima

Dia: 10/06 e 24/06

Atração: Bolo da Padroeira (13), Leilão de Prendas (10) e Costela Fogo de Chão (24)

Local: Paróquia Nossa Senhora de Fátima

Teatro Estadual – Os 3 Porquinhos

Dia: 10/06

Horário: 16h

Atração: espetáculo infantil – Os 3 Porquinhos

Ingresso: R$ 40 (inteira) R$ 20 (meia)

Local: Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo

Vem aí

Grêmio – Noite Dançante

Dia: 14/06

Horário: 20h

Atração: Banda Palladium

Local: Grêmio Recreativo Ararense

Praça Barão – Arraial na Praça

Dia: 15, 16 e 17/06

Atrações:

• Sexta-feira (15)

Horário: 18h

– Orquestra de Violeiros de Araras

– Miltinho Edilberto (Palco 1)

– Apresentações de músicos locais (Palco 2)

• Sábado (16)

Horário: 18h

– Rick e Giovani – Show Dois Corações (Palco 1)

– Apresentações de músicos locais (Palco 2)

• Domingo (17)

Horário: 17h

– Ronaldo Viola Filho e João Carvalho (Palco 1)

– Apresentações de músicos locais (Palco 2)

Ingresso: gratuito

Local: Praça Barão de Araras