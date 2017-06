Professor substituto terá direito a recesso como efetivo

À partir de agora todos os professores substitutos que possuem sala de aula atribuída terão direito ao recesso de julho, assim como os professores...

À partir de agora todos os professores substitutos que possuem sala de aula atribuída terão direito ao recesso de julho, assim como os professores efetivos da rede municipal de ensino. Até então, estes profissionais precisavam cumprir carga horária no período de férias escolares, mas por determinação do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB), a prática foi alterada.

“Em entendimento com a lei vigente que já concede autorização para conceder este benefício, aqueles professores que já tem sala de aula sob sua responsabilidade poderá sair para o recesso e retornar à sua sala de aula. Esta norma permanece durante toda esta gestão e para sempre, a não ser que alguém depois de mim vier e mudar”, explicou Pedrinho.

Está é uma reivindicação antiga dos substitutos e nunca foi concedida. O caso mais próximo de concessão de direito ao recesso, aconteceu em 2013, quando o ex-prefeito Nelson Brambilla (PT) concedeu aos ACTs (Admitidos em Caráter Temporário) o benefício valendo apenas para julho daquele ano.

“É natural que seja reconhecido este direito de tratamento igualitário entre o substituto e o efetivo, já que ambos exercem as mesmas funções de trabalho”, emendou Pedrinho.

Quem dará aula nas férias?

Usualmente, os professores substitutos e ACTs são remanejados em julho para dar aulas nas escolas da rede municipal que permanecem abertas durante as férias. São 14 unidades que permanecem funcionando (veja relação completa). Entretanto, Pedrinho garante que a mudança no recesso dos substitutos não afetará o atendimento nas unidades.

“O número de escolas que ficam abertas é muito reduzido e o número de professores que ficarão disponíveis para serem remanejados é mais do que suficiente”, finalizou o prefeito.

Diferença entre substituto e temporário

O professor substituto é contratado para suprir falta de professor efetivo em razão de: vacância do cargo, afastamento ou licença, ou nomeação para ocupar cargos de direção, etc. Eles possuem sala atribuída.

O professor temporário (ACTs) são contratados para atuar especificamente durante o período do ano letivo, que vai de fevereiro a dezembro, eles substituem professores efetivos em casos de licença ou afastamento, além de trabalharem em salas livres.



Escolas municipais funcionarão durante o recesso escolar

Durante as férias escolares na rede municipal de ensino, 14 escolas continuarão funcionando no período de 10 a 21 de julho. As unidades atenderão crianças de 0 a 6 anos em período integral ou meio período, cujos pais trabalham fora e comprovem a necessidade de permanência dos filhos na unidade escolar.

O recesso escolar abrange os professores efetivos com no mínimo doze meses de efetivo exercício no cargo na rede municipal de ensino de Araras.

Escolas que funcionam nas férias

Creche (0 a 3 anos)

CEI Luiz Henrique Borelli

Emei Dra Zilda Arnas Neumann

Emei Leny de Oliveira Zurita

Emei Nona Catharina

Emei Pref. José Paulino de Oliveira

Emei Profª. Gláucia Maria T. Oliveira

Emei – Profª.Lydia de Oliveira Devitte

Emei Profª. Maryângela Martini

Emei Profª. Maria Zélia P. M. Pereira (Creche)

Emei Prof. Odorico Biason 2

Escolas (3 a 6 anos)

Emeief Padre Ângelo Pedro Longhi

Emeief Noêmia Fabrício dos Santos Gatto

Emeief Modelo Prefeito Hermínio Ometto

Emeief Profª. Maria de Lourdes Mattar