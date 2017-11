Proerd da PM formou 490 alunos na última segunda-feira

Programa de resistência as drogas é realizado pela PM desde 2000 Quatrocentos e noventa estudantes das escolas de Araras participaram da formatura do Proerd...

Quatrocentos e noventa estudantes das escolas de Araras participaram da formatura do Proerd (Programa Educacional de Resistência as Drogas e Violência), realizado pela Polícia Militar na última segunda-feira (27). A cerimônia aconteceu no Sayão Futebol Clube.

O Proerd é realizado pela Polícia Militar de Araras desde 2000, em parceria com o Estado, municípios e instituições de ensino (escolas particulares), e é destinado a alunos do 5º ano do ensino fundamental de escolas estaduais, municipais e particulares.

Em Araras é desenvolvido pelo policial militar instrutor Jefferson Alex Batista da Costa (cabo PM Alex). Os instrutores são treinados e preparados para transmitir mensagem de valorização à vida, e sobre a importância de manter-se longe das drogas e da violência.

O programa tem duração de três meses e os alunos recebem uma cartilha informativa com uma sequência de assuntos abordados em cada aula sobre drogas ilícitas e lícitas, como cigarro, bebidas alcoólicas, maconha, crack, cocaína, inalantes, entre outros. No final do curso, eles desenvolvem uma redação com os conhecimentos adquiridos durante o Proerd.

Durante a entrega do certificado de conclusão, os alunos prestaram juramento perante os pais, professores, autoridades e comunidade em geral de se manterem afastados e longe das drogas e da violência. Em Araras, o programa teve início em 2000 e já capacitou mais de 20 mil alunos.

Sobre o Proerd

O Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência) tem como base o D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education), e foi criado pela professora Ruth Rich, em conjunto com o Departamento de Polícia da cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos da América, em 1989.

Atualmente, o programa está presente nos 50 estados americanos, e em 58 países. No Brasil, ele chegou em 1992, por meio da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, sendo que desde 2002 se encontra em todos os Estados brasileiros