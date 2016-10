Procurador sugere que TSE não atenda recurso de Pedrinho

O vice-procurador geral eleitoral, Nicolao Dino, se manifestou na última terça-feira (25) discordando do posicionamento da defesa de Pedrinho Eliseu (PSDB) perante o TSE...

Para Dino, “a insurgência não merece prosperar”, já que “quanto ao argumento da irretroatividade da Lei da Ficha Limpa (…) o Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade da LC 135/2010.” O vice-procurador explicou que o Supremo entendeu serem constitucionais as alterações da lei, que inclusive alteraram de três para oito anos a inelegibilidade de Pedrinho, admitindo, segundo ele, “o seu possível reconhecimento ainda que a causa seja decorrente de fato anterior à sua vigência”.

O vice-procurador ainda rechaçou, no seu entendimento, a outra tese da defesa de Pedrinho, de elegibilidade superveniente, ao alegar que “não deve prevalecer a alegação dos recorrentes no sentido de que o prazo de inelegibilidade decorrente da condenação por abuso de poder encerrou-se em 5/10/2016”.

Sustenta Dino que “as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro de candidatura, ressalvadas as alterações fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade”, e que por isso “a inelegibilidade deve ser verificada no momento em que o requerimento do registro de candidatura é formalizado”, admitindo, contudo, que o texto da lei não é claro sobre os chamados ‘eventos supervenientes’, e se eles são os que ocorrem até a data de eleição ou até a data da diplomação (que ocorrerá em dezembro).

Para ter seu entendimento, então o vice-procurador geral eleitoral usa o que escreve o jurista José Jairo Gomes, que aponta que a data para o chamado “evento superveniente” ocorre na data das eleições.

Já a defesa de Pedrinho se apega na tese de que o chamado “evento superveniente” ocorre na data da diplomação. Com isso, se o ministro Herman Benjamin concordar com a tese do vice-procurador eleitoral, ele não deve acatar ao recurso de Pedrinho. Contudo, caso o ministro concorde que o evento superveniente ocorre na data da diplomação, ele consideraria que Pedrinho estava, de fato, elegível.

Nicolao Dino ainda explica que, em seu entendimento, o prazo final dos oito anos de inelegibilidade de Pedrinho Eliseu terminou em 5 de outubro, três dias após a eleição, ou seja, o vice-procurador até admite a “invocação de evento superveniente”, mas deixa claro interpretar que, se as eleições tivessem ocorrido do dia 5 de outubro em diante, Pedrinho poderia sustentar tal tese. Como as eleições ocorreram em 3 de outubro, ele não poderia se apegar nessa versão.

Analisando a chamada jurisprudência (ou seja, decisões sobre casos similares) Nicolao Dino admite que “a orientação jurisprudencial Tribunal Superior Eleitoral tem sofrido alterações. Em pronunciamentos oscilantes , o termo final para argüição dos eventos supervenientes vem recaindo ora sobre a data da eleição, ora sobre a data da diplomação”, confirma. Contudo ele faz questão de ressaltar que essa oscilação nunca incidiu sobre casos como o de Pedrinho, em que a norma cita a inelegibilidade dos “que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político, para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que se realizarem nos 8 anos seguintes”.

Para o procurador, as Súmulas 19 e 69 do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) deixam claro que as causas supervenientes de elegibilidade consideram a data da eleição para apurar se há ou não elegibilidade. “O candidato condenado pela prática de abuso de poder econômico, por decisão transitada em julgado, nas eleições de 2008, encontra-se, pois, inelegível, até 5/10/2016, ou seja, após a data do primeiro turno do presente pleito eleitoral, 2/10/2016”, pontua Dino.

“O parecer do Ministério Público Eleitoral é pelo desprovimento dos recursos especiais”, sugere Nicolao Dino.

Advogado de Pedrinho esperava posicionamento do MP

O advogado de Pedrinho Eliseu, José Luiz Corte, explicou que o posicionamento do MP (Ministério Público) Eleitoral, indo contra a elegibilidade de Pedrinho, já era esperado. “Não esperávamos nada diferente. Dificilmente o MP teria um parecer favorável”.

Corte explicou que isso não altera nada a defesa do tucano, e reforçou que a decisão desfavorável do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral) também não pesa na decisão da mais alta corte eleitoral do país.

O advogado ainda pontuou que, em seu entender, o próprio MP reconhece que há decisões do TSE considerando que o candidato precisa estar elegível na data da diplomação – justamente o caso de Pedrinho.

Conforme Corte, o TSE já tem posicionamentos, nesse ano, concordando que o candidato precisa estar elegível na data da diplomação. Ele estima que o julgamento do tucano deve ocorrer em tempo hábil, citando que nesse ano o caso chegou rapidamente à instância superior.