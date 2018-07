Procurador opina contra prefeito e governo troca ocupante do cargo

Uma semana depois do então Procurador Geral aderir ao Polo Ativo em ação de improbidade contra prefeito ele foi exonerado da função Cerca de...

Compartilhe em suas redes sociais!

Uma semana depois do então Procurador Geral aderir ao Polo Ativo em ação de improbidade contra prefeito ele foi exonerado da função

Cerca de uma semana depois do então procurador Geral do Município, Boris Hermanson, decidir aderir a ação contra o prefeito Pedro Eliseu Sobrinho (DEM) e contra o ex-prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB), o prefeito decidiu exonerar Boris do cargo de procurador Geral. A exoneração foi publicada no dia 13 de julho, há cerca de uma semana.

Boris havia sido conduzido ao cargo pelo então prefeito Pedrinho Eliseu. Na época a Prefeitura ressaltou que o então prefeito Pedrinho Eliseu nomeou como Procurador Geral um dos procuradores efetivos.

Porém causou estranheza dentro e fora do governo o fato do então procurador se posicionar contra o próprio governo. O processo citado foi o que tirou Pedrinho Eliseu do cargo de secretário municipal e o proibiu de ocupar qualquer função na Prefeitura ou autarquias em cargos comissionados. Além dessa proibição decidida liminarmente, a Justiça ainda acolheu o pedido do Ministério Público que pediu a condenação de Pedrinho Eliseu e Pedrão Eliseu por improbidade administrativa. Quando a Procuradoria do Município foi citada decidiu que a nomeação, de fato, teria mesmo sido lesiva ao Município, e por isso o então Procurador Geral, Boris Hermanson, concordou com a acusação do Ministério Público que pediu a condenação de pai e filho pela prática de ato de improbidade administrativa. Nomes do governo garantem, contudo, que a saída de Boris dessa função não tem relação com o posicionamento dele no processo citado.

No processo Hermanson declarou que a lei “permite, segundo juízo de conveniência do representante legal da pessoa de direito público interessada, escolher a posição processual que será adotada quando a ação de improbidade administrativa estiver ajuizada pelo Ministério Público”, e com base nisso o Procurador Geral entende que a argumentação do Ministério Público “é contundente e lastrada em sólida fundamentação jurídica e robusto conjunto probatório”.

Caso surpreendeu até a oposição

Quando a Procuradoria do Município de Araras – órgão que funciona como uma espécie de defesa jurídica da Prefeitura, ou seja, órgão composto por advogados contratados pelo próprio Município – resolveu aderir à ação movida pelo Ministério Público Estadual contra o prefeito Pedro Eliseu Sobrinho (DEM) e o filho, o ex-prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB), até mesmo opositores pontuaram que a medida não era comum.

Advogados ouvidos pela Tribuna entendem que de fato a Procuradoria pode figurar no Pólo Ativo da Ação, ou seja, quer integrar também, ao lado do Ministério Público, a parte que pede a condenação de Pedrão e Pedrinho por improbidade administrativa. Mas geralmente a Procuradoria busca integrar o Pólo Passivo, defendendo os representantes do governo.

A acusação de improbidade partiu do Ministério Público poucos dias depois de Pedrão Eliseu nomear ao cargo de Secretário de Governo o próprio filho, o ex-prefeito Pedrinho Eliseu. Logo depois da nomeação o ex-vereador Manoel Silva de Oliveira fez denúncia formal ao Ministério Público alegando que a nomeação de Pedrinho seria ato de “nepotismo”.

Governo aponta que cargo é de confiança

Em nota o governo confirmou que o cargo de Chefe dos Procuradores não é mais ocupado por Boris, e citou que a nomeação “é de livre comissionamento (confiança ) , nomeado pelo chefe do Executivo”. O procurador “continua fazendo parte normalmente do quadro de procuradores do Município”. O governo ainda pontuou que na próxima semana será anunciado o nome do novo Procurador Chefe.