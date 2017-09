Procura de famílias por apartamentos da CDHU supera expectativa da Prefeitura

O número de famílias cadastradas pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano) superou a expectativa da Secretaria Municipal de Habitação. Em dois dias, 4.890...

O número de famílias cadastradas pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano) superou a expectativa da Secretaria Municipal de Habitação. Em dois dias, 4.890 cadastros foram feitos, enquanto o esperado era 4.000. Os apartamentos em construção na Avenida Luiz Carlos Tunes (Via Novela) serão entregues em 2018.

As 212 unidades contam com apartamento de dois e um dormitórios e o público-alvo é composto por famílias com renda de 1 a 10 salários mínimos. O cadastro dos interessados aconteceu na última segunda (4) e terça-feira (5) no Ginásio de Esporte Nelson Rügger.

Segundo Felipe Castro, secretário de Habitação, a expectativa da Prefeitura era o preenchimento de 4.890 cadastros, mas foram feitos 890 a mais. “Por um lado o total está acima do esperado, mas dentro do déficit habitacional projetado desde 2015 pela secretaria, que está em 5 mil”, explica.

Castro informa o grande atendimento em ambos os dias, sendo 2.500 no dia 4 e 2.390 no dia 5. No primeiro dia a grande fila que dava volta no prédio do Ginásio chamou atenção, principalmente pelo fato da forte presença de pessoas idosas ou mulheres – gestantes ou com filhos pequenos.

“Ficamos atentos para a situação, mas na segunda-feira não foi possível resolver e colocar todo mundo para dentro do Ginásio, já que é uma regra definida pela própria CDHU. Porém, a situação não se repetiu no dia seguinte depois de uma reunião feita entre a Prefeitura e a CDHU”, informa Castro.

De fato, na terça-feira – mesmo com grande público – a fila era menor do lado de fora do Ginásio de Esporte. Tribuna acompanhou a movimentação e constatou que a partir das 14h o movimento era menor e poucas pessoas ainda estavam do lado de fora para aguardar o atendimento.

Regra para concorrer a apartamento é da CDHU

Segundo Castro, a regra para que o munícipe passe por todas as fases é feita e acompanhada somente pela CDHU, conforme edital que foi publicado na edição de 31 de agosto da Tribuna. O amplo edital conta com todas as regras estabelecidas pelo governo do Estado, inclusive com as porcentagens de unidades destinadas para idosos, pessoas que moram sozinhas, policiais e agentes que trabalham na área da segurança.

“Todo o procedimento será acompanhado pela CDHU, que determina as regras. Na segunda e na terça os interessados receberam uma ficha com data e horário para o retorno, que será de 11 a 15 de setembro no Ginásio. Caso cumpram todos os pontos da CDHU participam do sorteio, previsto para dezembro”, finaliza Castro.

Como o atendimento na próxima semana será feito conforme dia e horário marcado, a Habitação espera que não seja registrada formação de amplas filas, como as registradas durante a semana no Ginásio.

Cronograma da entrega dos apartamentos da CDHU

Total de cadastros: 4.890

Período de inscrição: 11 a 15 de setembro, das 9h às 16h, no Ginásio de Esporte Nelson Rügger

Sorteio: previsto para dezembro

Número de apartamentos: 212

Entregas: 126 em janeiro e 86 em junho de 2018

FONTE: Secretaria Municipal de Habitação

Como será o processo de escolha?

7% das moradias serão destinadas à famílias com pessoas com deficiências graves e/ou irreversíveis (chefe da família, cônjuge/companheiro (a), filhos e tutelados), que serão submetidos à perícia médica, conforme legislação vigente;

5% destinadas ao Programa de Atendimento ao Idoso, conforme edital específico;

4% destinadas aos policiais civis, policiais militares, agentes de segurança penitenciária e agentes de escolta e vigilância penitenciária, conforme edital específico.

Fonte: CDHU