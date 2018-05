Procon de Araras vai receber denúncias em caso de aumento de combustíveis

O Procon de Araras divulgou nesta tarde nota em que garante aos consumidores locais a possibilidade de denunciarem postos de combustíveis que realizarem aumento...

O Procon de Araras divulgou nesta tarde nota em que garante aos consumidores locais a possibilidade de denunciarem postos de combustíveis que realizarem aumento de combustível em plena crise no abastecimento devido à greve de caminhoneiros.

Segundo o Procon, o aumento abusivo pode ser denunciado já que isso se enquadra em “Prática Abusiva”, prevista no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, “que trata da elevação de preços de produtos e serviços sem justa causa”, segundo o Procon.

"A fim de combater essa prática é necessário que o consumidor documente e denuncie os supostos infratores através do site www.procon.sp.gov.br (atendimento à distância)".

Se constatar prática abusiva é fundamental que o consumidor anexe à denúncia imagem do cupom fiscal ou, na falta dele, o máximo de informações sobre o estabelecimento nome/bandeira, endereço, data de compra e preços praticados – se possível com fotos.

O Procon Municipal de Araras/SP está habilitado a formalizar as reclamações dos consumidores, pessoalmente, de segunda a sexta, das 09h às 15h.

Veja na íntegra a nota do Procon referente a possível aumento de preços dos combustíveis

“Face às informações de que alguns estabelecimentos adotaram novos preços em função do desabastecimento de combustíveis, o Procon Municipal de Araras/SP e a Fundação Procon/SP, Órgãos vinculados à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Governo do Estado de São Paulo, informa:

A “Prática Abusiva” é prevista no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Seção IV, das Práticas Abusivas, art. 39 Inciso X) que trata da elevação de preços de produtos e serviços sem justa causa.

A partir desses dados será aberto procedimento para a apuração, comprovação e possível punição dos infratores.

Fundação Procon-SP / Assessoria de Comunicação

Procon Municipal de Araras/SP”