Pró-Creche Municipal deve atender 500 crianças em 2018

Aproximadamente 14.500 alunos retornam às aulas dia 5 de fevereiro na rede municipal de ensino, composta por creches, escolas de ensino fundamental e salas de atendimento da EJA (Educação de Jovens e Adultos). A informação é da Secretaria Municipal de Educação.

Só na educação infantil (creches), são cerca de 8.100 alunos, de zero a cinco anos de idade. Já no nível fundamental – 1º ao 9º ano, são mais 6.250 estudantes, aproximadamente, e 150 alunos na EJA.

No nível infantil, nem toda a demanda, porém, poderá ser suprida pelas creches da Prefeitura. Historicamente, a rede pública já existente não tem conseguido garantir a quantidade de vagas necessárias para atender todas as crianças cujos pais precisam desse atendimento.

Desde 2009, a saída adotada pela administração municipal tem sido construir novas unidades e suprir a diferença com os convênios do programa Pró-Creche, através do qual a Prefeitura paga para as crianças frequentarem escolas infantis particulares.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, no ano passado foram investidos por volta de R$ 260 mil mensais para assegurar o atendimento das crianças que não tiveram vaga nas creches do município. O montante mensal pode variar conforme o número de atendimentos, mas o valor investido por criança, ao mês, foi de R$ 530,00.

Os dados informados pela pasta dão conta de que 2017 terminou com 499 crianças atendidas em cinco escolas infantis particulares conveniadas. Número que pode se manter, ser reduzido, ou até aumentar.

A Secretaria não especifica previsões para 2018, nem informa dados precisos sobre eventuais filas de espera, ou regiões da cidade onde a situação seria mais crítica, mas garante que tem projeção, além da provisão orçamentária para fazer frente às necessidades e pagar as unidades particulares, se a demanda por vagas persistir ou até aumentar. “Na presente data, os alunos na faixa etária de creche estão sendo direcionados para as vagas existentes na rede pública. Esgotando-se as vagas, estes serão encaminhados para o Programa Pró-Creche”, informou a pasta, através da Secom (Secretaria Municipal de Comunicação Social e Institucional).

Creches municipais com obras paralisadas

O Pró-Creche já chegou a atender em torno de mil crianças, número que foi caindo ano a ano, na medida em que foram sendo inauguradas seis novas creches municipais, entre os anos de 2009 e 2016.

Parte da demanda que poderá ter que inevitavelmente ser repassada às escolas infantis particulares poderia estar sendo atendida se duas creches em construção não tivessem tido as obras paralisadas, desde 2016. Na realidade, no início de 2017 eram três as unidades inacabadas. Uma delas, Emei Professor Ângelo Carminatti, no Jardim São Luiz, foi inaugurada em julho pelo prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB).

Ele anunciou, ainda, o projeto de construção de uma nova unidade no Residencial Prefeito Milton Severino (Jardim Aeroporto), no extremo norte da cidade.

Há ainda duas creches em fase de acabamento, sendo uma no Jardim das Nações (região sudeste), e outra no Jardim Dalla Costa (região sul). Juntas, elas teriam capacidade para atender 300 crianças em período integral. Veja neste site reportagem sobre os problemas envolvendo a retomada das obras.

