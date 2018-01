Primeiros apartamentos da CDHU serão entregues já em março; 95% das obras estão concluídas

Ao menos 136 apartamentos da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano), localizados na Avenida Luiz Carlos Tunes (Via Novela), na zona leste da cidade, serão...

Ao menos 136 apartamentos da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano), localizados na Avenida Luiz Carlos Tunes (Via Novela), na zona leste da cidade, serão entregues já em março de 2018. A obra está em sua fase final, totalizando 95% do empreendimento concluído, segundo a Prefeitura de Araras. Já o restante dos apartamentos, o segundo lote, com 76 unidades, será entregue apenas em julho, somando 212 unidades habitacionais.

Na manhã desta quarta-feira (17) equipes da Secretaria Municipal de Habitação de Araras estiveram em visita técnica nos apartamentos populares do CDHU. De acordo com o secretário municipal de Habitação, Felipe Castro, o primeiro lote, com 136 apartamentos, será entregue em cerca de dois meses. “Viemos vistoriar a obra e percebemos que estamos adiantados nos blocos B e no C na parte interna dos empreendimentos. Essa visita é muito importante e a expectativa é grande de entregar e ver a felicidade estampada no rosto das pessoas que foram contemplas”, comentou o secretário.

Os empreendimentos têm duas medidas – 51m² e 68m² – de área construída, além de garagem e sistema próprio para abrir o portão principal eletronicamente. São quatro apartamentos por andar e cada prédio conta com térreo e mais quatro pavimentos.

Há quase 10 anos se arrasta o anúncio e construção dos apartamentos. Em 2009, quando o atual prefeito Pedrinho Eliseu estava à frente da administração, a Prefeitura fez a doação do terreno para a construção. Depois, na administração de Nelson Brambilla (PSB) houve a assinatura de contrato junto à CDHU para a realização do empreendimento. As obras começaram no governo Brambilla, mas serão entregues somente agora.

Já as inscrições aconteceram em setembro do ano passado, com sorteio realizado em outubro. Os empreendimentos oferecidos pelo Governo do Estado são destinados a famílias com renda mensal de 1 a 10 salários mínimos.