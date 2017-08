Primeiro vestibular do curso de medicina tem 2 mil inscritos

O primeiro vestibular da Faculdade de Medicina de Araras recebeu duas mil inscrições, informa a assessoria de comunicação da São Leopoldo Mandic, instituição responsável...

O primeiro vestibular da Faculdade de Medicina de Araras recebeu duas mil inscrições, informa a assessoria de comunicação da São Leopoldo Mandic, instituição responsável pelo curso. A prova acontece no próximo sábado (12) e as aulas estão previstas para 21 de agosto.

Serão ofertadas 55 vagas anuais, sendo que seis destas destinadas para alunos com bolsas de estudo em modelo integral. As inscrições foram encerradas ontem – tanto para o vestibular como para as bolsas – e informações podem ser retiradas pelo www.slmandicararas.com.br.

De acordo com a Mandic, a prova começa às 13h e termina às 18h, sendo 5h de duração. No dia 15 de agosto está prevista divulgação dos aprovados na 1ª chamada. Já entre 18 e 20 de agosto ocorre a matrícula dos convidados e a partir de 21 de agosto matrículas para as vagas remanescentes.

Segundo consta no site da instituição, a faculdade de Araras a Mandic explica que a unidade de Araras é da Mantenedora da unidade de Campinas (e trata-se então da mesma instituição) e que elas “compartilham o mesmo projeto pedagógico, considerado como um dos mais inovadores em todo o País”.

As aula serão em período integral e com seis anos de duração, sendo 12 semestres letivos. Dois destes correspondem ao internato. O campus da faculdade fica na Avenida Dona Renata, 71, prédio anexo da Unar (Centro Universitário de Araras Doutor Edmundo Ulson), Jardim Cândida, zona oeste.

A estrutura conta com laboratório de anatomia tradicional, ciências morfológicas; laboratório de habilidades e técnicas cirúrgicas; laboratório de ciências fisiológicas, bioquímica e histologia; biblioteca; e dois auditórios (um com capacidade para 170 pessoas e o segundo para 130 pessoas). O credenciamento no Ministério da Educação aconteceu em 1º de julho.

Vestibular São Leopoldo Mandic

• Data da prova: 12 de agosto, às 13h

• Divulgação da relação de candidatos por sala de exame: 14/08, às 18h

• Divulgação da relação de classificados na 1ª chamada: 15/08, após 12h

• Período de matrículas dos convocados: 18 a 20 de agosto (matrículas dos convocados) e 21 de agosto (vagas remanescentes)

• Início das aulas: 21 de agosto

• Total de vagas: 55, sendo 6 bolsas de estudo

• Informações: www.slmandicararas.com.br