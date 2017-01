Primeiro homicídio do ano é registrado na zona rural

Everton Henrique de Carvalho, de 28 anos, é a primeira vítima de homicídio registrado em Araras neste ano. Seu corpo foi localizado em um...

Everton Henrique de Carvalho, de 28 anos, é a primeira vítima de homicídio registrado em Araras neste ano. Seu corpo foi localizado em um canavial que fica a poucos metros da Lagoa do Mendonça, zona rural. O caso é investigado pela Polícia Civil, que disse que ainda colhe informações para indicar a dinâmica que acarretou no crime.

Consta no boletim de ocorrência que o corpo foi encontrado por um cunhado da vítima, que acionou de imediato a GM e esta compareceu ao local informado. Ainda de acordo com o boletim, o corpo tinha ferimentos na parte frontal do crânio, além de lesões na face.

“Aparentemente, a vítima foi morta na data de ontem (sábado, 14 de janeiro), face condições cadavéricas, sendo que em razão destes fatos, comunicou o ocorrido”, consta no histórico do boletim de ocorrência.

Além da GM, compareceram no local investigador da Polícia Civil, equipe do IC (Instituto Criminalística) e IML (Instituto Médico Legal), ambos de Limeira. O cadáver teria sido abandonado e na tarde de ontem (16) investigadores e um delegado da Polícia Civil estavam no local para colher provas que possam indicar motivos para o crime.

Até o fechamento desta edição, a Polícia Civil informou para Tribuna que ainda não tinha detalhes do crime, mas que as investigações já estavam em andamento. No mesmo dia do crime, a GM encontrou um carro capotado em uma estrada vicinal que fica na mesma região.

Também no mesmo dia, dois rapazes foram detidos pela GM e ambos estavam com uma moto que seria produto de roubo. Porém, a Polícia Civil esclarece que ainda não é possível indicar ligação entre os crimes.

“Em relação ao corpo do jovem, encontrado pela GM no último domingo (15) na estrada que liga Araras a Conchal – próximo da Usina de Reciclagem – informamos que as investigações conduzidas pela Polícia Civil de Araras ainda não colheram provas suficientes para apontar com precisão a dinâmica dos fatos e possíveis envolvidos na ocorrência”, informa nota encaminhada pela Secretaria Municipal de segurança Pública.

Everton Henrique de Carvalho era solteiro e residia na Rua Tietê, 195, Jardim Piratininga, zona norte. Seu corpo foi velado durante o domingo e sepultado ontem (16) no Cemitério Municipal.