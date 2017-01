Primeiro caso de dengue é evento isolado, diz Saúde

A Secretaria de Saúde confirmou o primeiro caso positivo de dengue local.Este é o primeiro registro da doença do tipo autóctone (adquirido no próprio...

A Secretaria de Saúde confirmou o primeiro caso positivo de dengue local.Este é o primeiro registro da doença do tipo autóctone (adquirido no próprio município onde reside o paciente). O resultado foi confirmado no final da última semana. Sem divulgar detalhes sobre o paciente, a pasta informou apenas que é um morador do Parque Santa Cândida e que é um caso isolado.

A confirmação do primeiro caso foi feita pelo Setor de Combate a Endemias da Secretaria de Saúde. A cidade possui ainda outras 25 notificações de casos suspeitos, 15 destes já tiveram resultado negativo e nove ainda aguardam resultado.

De acordo com Luciana Bianco, coordenadora do Setor de Endemias, assim que saiu o resultado foi realizado amplo serviço de nebulização nas residências vizinhas à casa do paciente. E a ação trata os casos como episódio isolado, já que não o bairro não é uma região endêmica.

“É um caso isolado e foi feita a busca ativa e nebulização imediatas. Aquela região não é uma região de surto, então com as ações devemos ter apenas este caso”, explicou Bianco.

O setor possui atualmente 40 agentes no setor e que realizam constantemente ações de controle combate ao Aedes aegypti – mosquito que transmite, além da dengue, a chikungunya e zika vírus.

“Estamos muito preparados para fazer intervenções rápidas. Daqui para frente é difícil que não tenhamos outros casos, mas serão certamente cada vez menos”, emendou a coordenadora.

Infestação por Aedes

Entre as ações de combate à dengue, chikungunya e zika vírus, realizadas pela Secretaria de Saúde, o Setor de Controle de Endemias fez no mês de janeiro a Avaliação de Densidade Larvária (ADL) em toda cidade. A medida tem objetivo de acompanhar os níveis de infestação do mosquito Aedes aegypti em diversos bairros e identificar os recipientes existentes, pesquisados e positivos.

Foram visitados 1.953 imóveis, sendo coletadas 24 amostras larvárias, dessas amostras 21 foram identificadas sendo larvas do Aedes aegypti.

Os criadouros destas residências onde foram encontradas as larvas, foram eliminados no ato da visita, e após a identificação, os agentes retornaram aos imóveis para informar ao morador que as larvas encontradas eram do mosquito transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela,

“Reforçamos a orientação quanto à necessidade de atenção diária na eliminação dos criadouros em seu imóvel. Portanto nossa equipe deve estar alerta e assim também toda população, redobrando a atenção na eliminação dos possíveis criadouros do mosquito.”, disse Bianco.

Com base nas amostras coletadas, o índice foi de 1,1 considerado em estado de alerta, de acordo com a classificação proposta pelo Programa Nacional de Controle da Dengue. Segundo este parâmetro, índices até 1 são satisfatórios; de 1 a 3,9, envolvem estado de alerta; e acima de 3,9, de risco.

“Com estes dados ficamos sabendo quais são as regiões mais preocupantes e quais tem maior probabilidade de ter um surto da doença. Assim podemos aplicar ações específicas para aquele bairro, e passamos a trabalhar nas escolas e associações de moradores, por exemplo”, finalizou a coordenadora do Setor de Controle de Endemias.

A Avaliação de Densidade Larvária é feita três vezes ao ano, em janeiro/fevereiro, junho e outubro. Em 2016, os índices registrados em Araras foram: fevereiro – 1,1, maio– 0,4 e outubro – 0,2

Araras recebe verba para combate ao Aedes aegypti

Para intensificar medidas de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, o Ministério da Saúde vai repassar verbas a todos os municípios brasileiros. O recurso foi garantido pela portaria 3129 de 28 de dezembro de 2016. Desse montante, o município de Araras, receberá R$ 49.691,06.

A primeira parcela será paga no primeiro semestre à partir da publicação da portaria (em dezembro de 2016), no valor de R$ 29.814,63 e a segunda, no valor de R$ 19.876,42. O repasse da segunda parcela está condicionado ao envio das informações e consolidas pela Secretaria Estadual de Saúde do estado de São Paulo e repassadas ao ministério até o dia 30 de junho de 2017. A verba esta vinculada ao cumprimento dos critérios estabelecidos na portaria, como realizar a avaliação dos índices de Breteau, ou a Avaliação de Densidade Larvária (ADL), que o município já realiza, há vários anos.

“Sempre fizemos, a diferença é que agora faremos com recebimento de recursos, o que até então não acontecia. A execução do índice não é novidade, é que agora esta atrelada ao recebimento da verba. Nós enviamos estes dados locais on line, junto com todos os nossos boletins que vão para o Estado ”, comentou Lucina Bianco, coordenadora do Setor de Controle de Endemias, da Secretaria Municipal de Saúde.

Em Araras são realizados três estudos de avaliação por ano, em janeiro, maio e outubro. Os períodos compreendem ao início do período de chuvas, início do inverno e início do verão. A primeira avaliação de 2017 já foi feita e Araras registrou o índice de densidade larvária de 1,1 – considerado em estado de alerta, de acordo com a classificação proposta pelo Programa Nacional de Controle da Dengue. Segundo este parâmetro, índices até 1 são satisfatórios; de 1 a 3,9, envolvem estado de alerta; e acima de 3,9, de risco.

Segundo o Ministério da Saúde, levantamentos de índices de infestação devem ser utilizados como ferramenta para direcionamento e qualificação das ações de prevenção e controle do mosquito.

De acordo com a publicação, a decisão foi tomada levando em consideração os diversos condicionantes que permitem a manutenção de criadouros do mosquito, a cocirculação de quatro sorotipos da dengue no país e a existência de grande contingente populacional exposto previamente a infecções pelo vírus, aumentando o risco para ocorrência de epidemias com formas graves da doença e elevado número de óbitos.