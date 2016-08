Primeira lista Tite anunciou nesta segunda-feira os seus primeiros 23 convocados para a seleção brasileira. A equipe terá sete campeões olímpicos nas partidas dos...

Primeira lista

Tite anunciou nesta segunda-feira os seus primeiros 23 convocados para a seleção brasileira. A equipe terá sete campeões olímpicos nas partidas dos dias 1º e 6 de setembro, contra Equador e Colômbia, respectivamente, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018: os três mais velhos, Neymar, Renato Augusto e Weverton, além de Rodrigo Caio, Marquinhos, Gabigol e Gabriel Jesus. Todos se destacaram na campanha que terminou no último sábado com a vitória nos pênaltis, por 5 a 4, sobre a Alemanha.

Caras novas

O técnico também promoveu novidades, como o retorno do volante Paulinho, do Guangzhou Evergrande, da China. Ele foi um dos principais jogadores do Corinthians treinado por Tite entre 2011 e 2013, mas desde que deixou o clube rumo ao Tottenham não conseguiu o mesmo desempenho. Outras novidades são o lateral-direito Fagner, do Corinthians, e o volante Rafael Carioca, do Atlético-MG, ambos convocados pela primeira vez. O atacante Neymar, destaque da conquista da inédita medalha de ouro pela seleção olímpica, sequer retornou ao Barcelona para se apresentar a Luis Enrique. O treinador liberou o jogador para seguir no Brasil, já que na próxima segunda-feira ele teria de retornar novamente para a preparação das eliminatórias.

E o capitão?

O técnico Tite, durante a coletiva da sua primeira convocação da seleção brasileira foi questionado sobre a continuidade ou não de Neymar como capitão da equipe. Ele revelou uma rápida conversa com o craque do Barcelona após a conquista da inédita medalha de ouro olímpica, na qual o jogador pediu para não utilizar mais a faixa. O treinador, porém, avisou que não era o momento de tratar do assunto, e entende que a liderança tem vários aspectos.

Continuidade

O projeto da seleção feminina permanente vai continuar. Quem garante é o coordenador de futebol feminino da CBF, Marco Aurélio Cunha. Segundo o responsável pelo futebol feminino na CBF, a idéia da seleção permanente será mantida e que o sucesso de público nos jogos da equipe durante a Rio 2016 trabalha a favor do time treinado por Vadão. O Brasil acabou em quarto lugar e cinco atletas da equipe permanente jogaram a Olimpíada, sendo, Formiga, Aline, Bárbara, Bruna Benites e Aline. A fórmula da seleção permanente foi criada em janeiro de 2015 e teve como objetivo deixar em atividade diversas atletas visando a disputa do Mundial e principalmente a Olimpíada.

Legado olímpico

Depois da Olimpíada e da Paralimpíada, o Parque Olímpico vai sofrer uma mudança considerável. Das sete arenas construídas, duas temporárias serão desmontadas, três farão parte de um centro de treinamento de alto rendimento ao lado de outras duas que já existiam, uma vai virar escola, e a outra vai servir como casa de eventos ou treinamento de atletas. No último dia 4 de agosto, Prefeitura do Rio e Ministério do Esporte apresentaram em conjunto o plano de legado do Parque Olímpico e do Complexo Esportivo de Deodoro, as duas principais áreas de competição da Rio 2016. Tratava-se de uma determinação do Ministério Público Federal, que até esta data exigia detalhes do plano apresentado ano passado pelo município.