Primeira-dama de SP, Lu Alckmin inaugura hoje Padaria Artesanal de Araras

A primeira-dama do estado de São Paulo e presidente do Fundo Social de Solidariedade (Fuss), Lu Alckmin, vem a Araras hoje (14 de março) visitar e inaugurar a padaria Artesanal da cidade. Tribuna divulgou a vinda da primeira-dama em primeira mão, mas a data apurada até então era o dia 15. Mas a visita acabou reagendada para este dia 14.

O Fuss (Fundo Social de Solidariedade de Araras) é comandado pela primeira-dama Gabriela Zorzo Eliseu. Ela e o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) devem recepcionar Lu Alckmin em Araras para a inauguração oficial do Polo da Padaria Artesanal – que acontece nesta quarta-feira (14) às 10h30, no CEU José Olavo Paganotti, na Praça Jorge Assumpção, no José Ometto 1.

O objetivo do programa é formar agentes multiplicadores por meio da capacitação. Durante o curso, os alunos aprendem a fazer 10 tipos de pães, pão de mel e bem casado, panetone, colomba pascal, cookie gourmet, torta e quibe, além de receber noções de ética, higiene e cidadania.

As inscrições podem ser feitas na Secretaria Municipal de Ação e Inclusão Social, que fica na Rua 13 de Maio, 175, no Centro, de segunda a sexta-feira no horário comercial. Os cursos gratuitos podem ser feitos por pessoas a partir de 16 anos. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3543-1702. Qualquer pessoa maior de 16 anos pode participar do projeto.