Primavera começa seca, mas tem previsão de chuva para fim deste mês

A primavera começou às 16h59 desta sexta-feira (22) e a estação é considerada uma das mais bela de todo o ano. Em Araras ela é marcada pela florada dos famosos ipês, localizados na Avenida Dona Renata (Marginal) e também em outros pontos da cidade.

Segundo o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas a Agricultura) de Campinas, a estação das flores termina no dia 21 de dezembro, somando 89 dias. Porém, a primavera começou e vai continuar seca em todo o Estado de São Paulo até o dia 28 de setembro, quando existe a possibilidade do retorno das chuvas que antecedem o verão.

Em Araras não chove há 30 dias, sendo a última chuva registrada em 21 de agosto, mas de baixo volume – considerado inexpressivo. O forte calor e o tempo muito seco, com menos de 20% de umidade relativa do ar, provocam incêndios em todo o município.

O último aconteceu no fim de semana passado, quando uma grande APP (Área de Preservação Permanente) foi destruída pelas chamas no bairro Cascata, zona rural. Ainda de acordo com o Cepagri da Unicamp, progressivamente, a intensa massa de ar seco começa a perder força e permite a formação de nuvens localizadas.

Uma frente fria passará pelo litoral do Estado de São Paulo neste sábado (23), mas de fraca intensidade e deve provocar chuvas rápidas, principalmente no litoral. Porém, elas também podem atingir algumas áreas da região de Araras, mas de forma isolada. Na segunda-feira (25), continuam as chances de pancadas localizadas de chuvas na região.