Preventiva

O Ministério Público Federal pediu na segunda-feira a prisão preventiva de Carlos Arthur Nuzman, presidente afastado do Comitê Olímpico Brasileiro. Ele está preso desde quinta-feira (5) e o prazo para a prisão temporária, de cinco dias, terminou na segunda. Se for convertida em preventiva, a detenção se dará por tempo indeterminado. Os procuradores da força-tarefa da Lava Jato no Rio também tentam a prorrogação da prisão temporaráia de Leonardo Gryner, braço-direito de Nuzman e ex-diretor do COB e do Comitê Rio 2016. Ele também foi preso na segunda fase da operação “Unfair Play”, na quinta.

Injusto

A Argentina vive um drama para se classificar à Copa do Mundo da Rússia, e as exibições de Messi sempre são um ponto de destaque nesse turbilhão. No entanto, se depender das expectativas de Gianni Infantino, atual presidente da Fifa, o camisa 10 da Albiceleste pode alcançar mais por seu país. Em entrevista ao jornal “La Nación”, o cartola afirmou que será injusto se “La Pulga” terminar a carreira sem conquistar um Mundial.

Kaká no SP

O técnico Dorival Júnior foi questionado em entrevista coletiva na segunda-feira sobre as declarações do ídolo tricolor e jogador do Orlando City. O meia Kaká, de 35 anos, tem três opções no momento: aposentadoria, renovar com o time americano ou retornar ao Morumbi. O treinador tricolor disse que a prioridade no momento é livrar o clube do rebaixamento, mas não descartou que seria uma boa ideia contar com o craque para a próxima temporada.

Estreia adiada

A Conmebol adiou a rodada de segunda-feira da Libertadores feminina. As atletas dos times participantes tiveram uma intoxicação alimentar e estão sem condições de disputar os jogos. O torneio será retomado em 48 horas. Adversário do Corinthians/Audax na estreia, o Sportivo Limpeño teve que encaminhar 16 de suas atletas ao hospital local, o Sanatorio Británico, no Paraguai, para tratamento. O clube brasileiro não precisou de um atendimento mais intensivo. Isso porque contou com os cuidados da médica da delegação, dra Taline, no próprio hotel. De acordo com a assessoria do time, nenhuma delas teve uma intoxicação tão pesada quanto das adversárias. As corintianas foram medicadas, almoçaram e seguiram para descanso em seus quartos.

Camisa pirata

Uma loja não-oficial do Palmeiras, localizada em frente à arena do clube, está vendendo a camisa do Verdão com o nome de Neymar às costas. A peça foi colocada na vitrine do estabelecimento um dia depois do craque da Seleção treinar no CT alviverde e se declarar torcedor palmeirense na infância. Ele falou sobre seus ídolos no clube e chegou a publicar no Instagram uma foto do ex-goleiro Marcos. A camisa com o nome do atacante é vendida por R$ 274,90 e está ao lado da de outro astro da Seleção, Gabriel Jesus, que deixou o Palmeiras rumo ao Manchester City no fim do ano passado.