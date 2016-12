Prestação de contas eleitorais de Paulinho Nascimento é reprovada

Na prestação de contas eleitorais dos candidatos a prefeito de Araras em 2016 os casos de Breno Cortella (PDT), Du Severino (PTN) e...

Na prestação de contas eleitorais dos candidatos a prefeito de Araras em 2016 os casos de Breno Cortella (PDT), Du Severino (PTN) e Bonezinho Corrochel (PTB) ainda não foram julgados. Já as contas de Pedrinho Eliseu (PSDB) e Paulinho Nascimento (PSD) já passaram pelo crivo da Justiça, com resultado nada bom para o engenheiro.

Isso porque as contas de Pedrinho foram aprovadas, mas as de Paulinho foram reprovadas pelo juiz eleitoral de Araras Rafael Pavan Filgueira Moraes. O juiz constatou diversos problemas em doações feitas à campanha de Paulinho, além de apontar gastos de campanha antes mesmo da abertura de conta específica para o pleito.

Em despacho na última quinta-feira (15) o juiz eleitoral entendeu que deveria julgar como ‘desaprovadas’ as contas apresentadas por Paulinho e pelo candidato a vice dele, Irineu Maretto (PSD).

“Com o trânsito em julgado, remetam-se cópias integrais do processo ao MPE (Ministério Público Eleitoral) para fins do disposto no art.22, da LC 64/1990. O artigo 22 prevê que diversos entes, como o Ministério Público Eleitoral “poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político”.

Conforme a sentença da Justiça Eleitoral de Araras, assim que foram apresentadas as contas de Paulinho, o parecer técnico apontou irregularidades. Em seguida, o candidato prestou esclarecimentos, mas ainda assim o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas.

O juiz concordou com o Ministério Público e entendeu que “ainda pendem as irregularidades seguintes: Identificação de doações de pessoas físicas contabilizadas como recursos próprios; Utilização de recursos de origem não identificada; Doações estimáveis em dinheiro sem descrição de quantidade, valor unitário, avaliação de preços praticados pelo mercado; e doações de serviços sem a descrição e avaliação de preços comumente praticados pelo prestador e mercado; Despesas no CNPJ da campanha ocorridas antes da abertura da conta bancária específica da campanha; Movimentação financeira sem identificação dos doadores; Pagamento de despesas eleitorais para pessoas físicas com relação de parentesco com o prestador das contas.”

Por isso Pavan entende que “a desaprovação é medida de rigor”, alegando ainda que Paulinho “efetivou gastos de campanha antes do preenchimento de todos os requisitos cumulativos previstos no art. 3º, incisos I, II e III, da Resolução que disciplina a matéria (requerimento do registro de candidatura; inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica; abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira de campanha)”.

O juiz ainda salientou que segundo reza a norma, “os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação, independentemente da realização do seu pagamento e devem ser registrados na prestação de contas no ato da sua contratação e não na data do pagamento”.

Para Pavan também houve doação em dinheiro superior ao permitido em lei. “Não há nos autos documentos que comprovem que Aparecida de Góes Marques preste serviço com aluguel de carro de som ou de que os valores estimados correspondam ao de mercado ou por ela praticado habitualmente. O mesmo é aplicável a Mariza Luiza dos Santos. No que tange aos demais doadores (Osvaldo, Adilson e Valter) não se demonstrou que os serviços estimados sejam produto do próprio serviço, de suas atividades econômicas.”, aponta o juiz.

Pavan ainda apontou que “não há, ainda, nos autos justificativa idônea sobre a realização de gastos eleitorais em data anterior ao início de entrega da prestação de contas parcial, não informados à época, o que constitui grave infração” nos moldes do art. 43, § 6º, da Resolução 23.464/2015. Vejamos: “A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos pode caracterizar infração grave, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”

Por fim o juiz apontou a existência de “quatro falhas” na prestação de contas que “comprometem a regularidade das contas prestadas”.

Prestação de contas de Pedrinho foi aprovada

Enquanto Paulinho Nascimento (PSD) teve suas contas de campanha rejeitadas, e os demais candidatos a prefeito Breno Cortella (PDT), Du Severino (PTN) e Bonezinho Corrochel (PTB) ainda não tiveram as contas julgadas, Pedrinho Eliseu (PSDB) já teve suas contas aprovadas.

“Observe-se que os gastos foram todos registrados e seus valores são compatíveis com aqueles declarados nos documentos que instruíram a prestação, não havendo assim, formalmente, qualquer vício a ser reparado. Diante do quanto exposto e pelo que mais dos autos consta, julgo aprovadas as contas de campanha do candidato Pedro Eliseu Filho”, publicou o juiz na quarta-feira (14).

Conforme o despacho de Rafael Pavan Filgueira de Moraes, as contas de Pedrinho “foram apresentadas dentro do prazo legal, não houve impugnação, há parecer favorável do Ministério Público Eleitoral, não foi constatada qualquer irregularidade quanto à origem dos recursos utilizados, bem como não foi ultrapassado o limite de gastos estabelecidos inicialmente por ocasião do registro da candidatura, situações que corroboram para a aprovação das contas”.)