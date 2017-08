Pressão Após protestos, pressão e muita cobrança, o Palmeiras espera um ambiente mais positivo no clássico contra o São Paulo, domingo, às 16h, na...

Compartilhe em suas redes sociais!

Pressão

Após protestos, pressão e muita cobrança, o Palmeiras espera um ambiente mais positivo no clássico contra o São Paulo, domingo, às 16h, na Arena, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como é de costume, Cuca não abre mão do clima de mistério na preparação da equipe para o Choque-Rei. Será o primeiro encontro do treinador com o torcedor após a principal organizada ligada ao clube pedir sua demissão. No início da semana, o comandante do Verdão mudou a programação e pediu para conversar com a imprensa na terça-feira, data do protesto da Mancha Alvi Verde. Durante os treinamentos na Academia, o técnico tem aproveitado também para conversar com os jogadores e acalmar os ânimos.

Vetado

O técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, deixou claro que o meia Philippe Coutinho segue fora da equipe por conta de uma lesão. O jogador, que está na mira do Barcelona, ainda não disputou jogos oficiais nesta temporada por conta de dores nas costas, e não terá condições de jogo contra o Arsenal, neste domingo, pelo Campeonato Inglês. Questionado sobre a convocação de Coutinho para a Seleção, Klopp afirmou que não foi procurado pela CBF para saber mais informações sobre a lesão.

Nova chance

Com a suspensão de Jô para o jogo diante do Atlético-GO, neste sábado, às 19h, em Itaquera, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, Kazim será titular do Corinthians pela sétima vez na temporada. Ainda sem convencer a torcida quando substitui o artilheiro do Timão no ano (Jô soma 19 gols em 2017), o “Gringo da Favela” terá no banco de reservas a sombra do centroavante Carlinhos, que tem treinado com o profissional, mas jogado pelo time sub-20.

Tipo importação

Enquanto o São Paulo ainda tenta encontrar o goleiro ideal para tentar terminar o Campeonato Brasileiro de 2017 na Série A, o futuro da posição, em 2018, causa debates no clube. Recentemente, a diretoria de futebol fez uma consulta ao empresário do argentino Franco Armani, titular do Atlético Nacional, atual campeão da Libertadores. Aos 30 anos, ele deixou boa impressão no ano passado, quando a equipe colombiana fez grande campanha no torneio, eliminando inclusive o Tricolor na semifinal. A diretoria garante não ter enviado nenhuma proposta pelo goleiro.

Confirmado

Ricardo Oliveira vai reforçar o Santos contra o Cruzeiro neste domingo, às 19h, no Mineirão. Recuperado após pancada nas costas e a ausência no empate por 0 a 0 diante do Coritiba, o capitão pede “postura estratégica” ao Peixe em Belo Horizonte. Ricardo Oliveira acredita que, se o Santos quer sonhar com o título brasileiro, precisa vencer grandes equipes como o Cruzeiro. O Peixe, terceiro colocado, está a 13 pontos do líder Corinthians.