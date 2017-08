Presidente estima que CD do Savegnago gere 230 empregos e atenda 15 lojas da rede

Os representantes da Rede Savegnago de supermercados, empresários locais e autoridades municipais anunciaram na última terça-feira (29) mais detalhes sobre a implantação do CD...

Compartilhe em suas redes sociais!

Os representantes da Rede Savegnago de supermercados, empresários locais e autoridades municipais anunciaram na última terça-feira (29) mais detalhes sobre a implantação do CD (Centro de Distribuição) da rede Savegnago em Araras. Atualmente a rede conta com apenas um CD para atender a todas as lojas.

O Centro de Distribuição (que vai funcionar no Distrito Industrial 5) é totalmente independente do supermercado da rede, que será inaugurado na Avenida Dona Renata, perto do Centro da Cidade – a estimativa de inauguração do supermercado é para o final do ano, enquanto para o Centro de Distribuição não há data fixada.

O presidente da Rede, Sebastião Edson Savegnago (conhecido como Chalim) citou que o faturamento inicial da rede será de R$ 75milhões por mês – enquanto inicialmente o CD atende a apenas 15 lojas. Porém a capacidade do Centro de Distribuição, a médio e longo prazo, é para atender a 40 lojas – e com isso a rede deve faturar R$ 200 milhões/mês só com o Centro de Distribuição de Araras.

Chalim declarou que com isso há estimativa de arrecadação de mais impostos para o município, mas não houve citação se haverá isenção de tributos à rede e nem quanto seria a arrecadação para os cofres municipais com a instalação da empresa.

Além dos 230 empregos criados já na inauguração do Centro de Distribuição, se o local atender às 40 lojas esperadas estima-se a criação de outros 200 postos de trabalho ao longo dos anos.

A área onde vai funcionar o Centro de Distribuição, na Avenida Júlio Victorello (paralela à Via Anhanguera) já conta com um galpão de propriedade do empresário Gino Bolognesi. Apesar do galpão estar erguido, ele necessitará de adaptações que serão custeadas pelo proprietário da área, que vai atuar como um “investidor” do Grupo Savegnago no empreendimento. A área construída chega a 10.300 m² e o terreno ocupa 30mil m².

Supermercado em Araras

Enquanto o Centro de Distribuição da Rede Savegnago não tem prazo para ficar pronto, a loja de Araras da rede – que vai funcionar na Avenida Dona Renata – deve ser inaugurada até o final desse ano.

O proprietário da rede prometeu um supermercado amplo e moderno. “Vocês vão se surpreender com a loja”, citou, relembrando que o prédio terá estacionamento sob a loja e esteiras rolantes.

“Outro ponto que priorizamos são os produtores da cidade. Geralmente 80% das nossas mercadorias são de marcas nacionais. Os 20% restantes, ficam para as marcas locais, que tiverem interesse em comercializar suas mercadorias em nossas lojas”, finaliza Chalim Savegnago.

Savegnago tentava viabilizar loja em Araras há meia década

O presidente do Savegnago, Chalim Savegnago, confirmou na última terça-feira (29) que há anos a rede de supermercados tenta investir na cidade. A negociação para a rede entrar em Araras, de longa data, começou há pelo menos quatro anos, segundo ele. Uma das primeiras tentativas da vinda da rede envolvia uma possibilidade de trocas entre Prefeitura e até o União São João – a ideia era trocar o Estádio Municipal Joel Fachini pelo Hermínio Ometto, ficando o município com o Herminião e o Fachini com empresários para negociarem o espaço com o Savegnago.

Depois houve tentativa de negócio com a rede Tiradentes. “A negociação da aquisição do (supermercado) Tiradentes acabou não dando certo, mas não desistimos. Araras faz parte do nosso plano de expansão e vamos pra Araras. Deu certo, e junto com parceiros adquirimos a área da loja”, contou Chalim, reforçando ainda que todos os trâmites legais para instalação da rede em Araras já foram aprovados. Segundo o empresário, com o atual governo municipal não houve burocracia para o andamento dos investimentos.

Com a concretização do supermercado na cidade, iniciou-se depois nova negociação para implantar na cidade o Centro de Distribuição da Rede, que vai atender além do supermercado de Araras ao menos 13 outras lojas de cidades da região.