Presidente comentando

Presidente comentando

Tem sido frequente, durante as sessões da Câmara, comentários do presidente da Casa logo após cada assunto ser levantado pelos vereadores no momento em que podem discorrer sobre assuntos que julgam convenientes. A regra hoje é que cada vereador regimentalmente tem o prazo de 10 minutos na “Palavra Livre” para discursar. Eles podem ser aparteados por qualquer vereador, mas isso pode ocorrer pelo prazo de um minuto. Contudo, alguns têm se incomodado com o fato, frequente em todas as sessões, do presidente da Casa, Pedro Eliseu Sobrinho (DEM), não apartear os vereadores durante os 10 minutos e decidir, logo após o vereador descer da Tribuna, comentar o assunto. Algumas vezes Pedro Eliseu tem até rebatido os vereadores – alguns questionam que isso teria ocorrido em tempo excedente ao minuto que seria permitido no aparte. A atitude já estaria causando desconforto entre alguns vereadores, que garantem: não há previsão regimental que permita ao presidente fazer os comentários após a palavra de cada vereador. O desconforto maior é que o comentário do presidente, após os 10 minutos, não permite réplicas dos vereadores que acabaram de deixar a Tribuna.

Mudança no regimento

O regimento interno da Câmara Municipal pode ser modificado em breve. O presidente da Casa, Pedro Eliseu (DEM), publicou ato citando que há “necessidade de atualizar a redação do Regimento Interno da Câmara Municipal de Araras” e por isso resolveu nomear três servidores para comporem Comissão Especial “que terá a precípua finalidade de analisar e reformular o Regimento Interno da Câmara Municipal de Araras”. Fazem parte da Comissão os servidores Antonio Martins Ferreira Júnior, Rafael Fernandes Alvares e João Fazzanaro Passarini. Em suma, a Comissão Especial ficará responsável “pela elaboração de anteprojeto do Regimento Interno da Câmara Municipal de Araras”.

Pegou bem!

Entre críticas e elogios, uma atitude tomada pelo presidente da Câmara, Pedro Eliseu Sobrinho (DEM), “pegou bem” dentro da Casa. Foi a publicação de um Ato da Mesa da Câmara, datado de 30 de maio, que impõe agora que cada vereador deverá exigir o cumprimento dos horários dos servidores lotados em seus respectivos gabinetes, bem como verificar o desempenho com correção de suas funções. A iniciativa foi muito bem vista nos corredores da Casa de leis, e agradou inclusive funcionários concursados, já que estes são obrigados a cumprir horário. A medida, assinada por toda a Mesa da Câmara, foi elogiada justamente porque registrava-se, antes, incômodo com uma “autonomia exagerada” a alguns comissionados. O que se espera, agora, é cobrança mais rigorosa de cada vereador sobre seus assessores.

Insatisfeito

Notícias de que o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) estaria incomodado com alguns vereadores e secretários voltaram a borbulhar durante a semana. Há quem garanta que nomes ligados ao governo buscam uma defesa mais incisiva da base aliada dentro da Câmara. A insatisfação, ante a postura de alguns vereadores, teria causado até reuniões mais frequentes entre lideranças do governo no Executivo e no Legislativo. De fato, há frequentes apontamentos de quem acompanha sessões da Câmara de que as defesas do governo estão sendo feitas de forma ainda superficial. Já em relação a alguns secretários municipais, Pedrinho ainda estaria esperançoso quanto a melhora em relação ao trabalho de alguns, já que ele mesmo não vê com bons olhos uma mexida no primeiro escalão em apenas seis meses de governo.

Deu razão

Tanto o Cemitério quanto o Velório Municipal ainda têm rendido pedidos incisivos dos vereadores quanto à necessidade de mais atenção do governo municipal. A vereadora Regina Corrochel (PTB) cobrou no início da semana uma atitude do Poder Executivo em relação a falta de segurança no período noturno no Velório. Regina já havia cobrado, antes, a presença de uma viatura da Guarda Municipal em dias de velórios noturnos. Algumas famílias estão optando em fechar o velório na madrugada, e uma das razões apontadas seria a falta de segurança no local. Regina, contudo, teria recebido uma resposta negativa da Secretaria de Segurança, e insistiu que o governo reveja a questão.

Falta abonada

A Prefeitura de Araras e a Câmara decidiram não “emendar” o feriado de Corpus Christi e tiveram expediente normal na última sexta-feira (16). A prática já parece um avanço, já que noutros anos diversos feriados acabaram ‘prolongados’ pela administração municipal e pela Câmara, sempre se emendando a sexta-feira – enquanto a população, no geral, precisa trabalhar nos dias considerados úteis, mesmo que sejam eles entre o feriado e o final de semana. Contudo, uma parcela dos funcionários da Câmara decidiu tratar de “assuntos particulares” na sexta-feira de feriado. Ao menos sete funcionários da Câmara Municipal foram agraciados com “falta abonada ao trabalho” e puderam ficar sem ir à Casa Legislativa, onde trabalham, por quatro dias seguidos. Vale lembrar que a concessão das faltas é legal e está prevista em lei municipal. Cada servidor público tem direito a seis faltas abonadas por ano (máximo de uma por mês) e os dias de falta abonada são considerados como de efetivo exercício. Por isso, o ato é legalmente inquestionável.

Eu que inventei

Nota recente desta coluna abordou a velha história de querer sempre ser o “pai da criança” como um fato comum no meio político. São poucos os políticos que admitem publicamente uma ação positiva de seu antecessor ou adversário. A maioria quer sempre deixar a sua marca, por alguma proposta por ele feita. Quando entra um novo governo, pouco se aproveita do que foi feito no anterior. Todo governo novo “lança” campeonatos “inéditos” na área esportiva, por exemplo. Mas, o curioso, é quando se dá continuidade e é suprimida a numeração – 7º Festival, ou 8ª Edição, por exemplo – por não se tratar de evento iniciado no próprio governo. Exemplo também disso é a supressão da informação de que registraremos, em 2017, a 8ª Edição do Arraiá na Praça e o 7º Café e Chocolate. Até o ano passado o governo municipal, sob a gestão anterior, fazia questão de enumerar a edição em que as festas estavam – até porque as referidas festas se iniciaram na gestão Nelson Brambilla (PT). O governo atual, contudo, parece ter se esquecido da contagem da edição das festas.

TORPEDO

“Os documentos trazidos aos autos não deixam dúvida acerca do delito perpetrado e que a maior parte das obrigações foram contraídas na gestão do acusado nos dois últimos quadrimestres do ano de 2008, o que é vedado pelo artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, resultando em empenhos superiores ao que a Prefeitura suportaria pagar naquele período”.

Do juiz Rafael Pavan de Moraes Filgueira, na condenação do ex-prefeito Luiz Carlos Meneghetti publicada em junho.