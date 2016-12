Presidência 1 Os pretensos candidatos a próximo presidente da Câmara de Araras ainda permanecem silenciosos publicamente sobre o assunto. Apesar disso já houve, de...

Presidência 1

Os pretensos candidatos a próximo presidente da Câmara de Araras ainda permanecem silenciosos publicamente sobre o assunto. Apesar disso já houve, de fato, conversa dentro da Câmara sobre quem pretende ser presidente da Casa para o biênio 2017-2018. Dentre os nomes citados, parece que há um afunilamento de quem quer mesmo ser presidente e quem tem condições de arregimentar apoio para isso. Aparentemente nomes com “experiência política” saíram na frente. Dentre eles o atual vice-prefeito Carlos Alberto Jacovetti (Rede), o atual vereador e vice-prefeito Francisco Nucci (PR) e o ex-prefeito Pedrão Eliseu, pai de Pedrinho Eliseu.

Presidência 2

Ao mesmo tempo, a “novata” na Câmara professora Regina Corrochel (PTB) estaria correndo por fora e poderia surgir como pretensa candidata. Já o vereador Marcelo de Oliveira (PRB), em seu terceiro mandato, estaria interessado no cargo, mas ainda em compasso de espera, a depender da situação de Pedrinho Eliseu (PSDB). Mesmo assim, como se propaga pela Câmara a idéia de que um candidato à presidência indicado pelo próximo prefeito não seria tão interessante, Marcelo tenta se colocar como “neutro”, justamente esperando que surja a oportunidade. A mesma linha, de neutralidade, poderia ser seguida por Regina Corrochel, que tem como desvantagem o fato de estar em seu primeiro mandato.

E nós?

A vereadora Anete Casagrande (PSDB) e Eduaardo Elias Dias, o Du Segurança (PHS), estariam “chateados” com Pedrinho Eliseu, que não os teria consultado para composição de seu secretariado e nem estabelecido um diálogo mais amplo com a dupla. Ao que consta, Du e Anete queriam participar ativamente da composição do próximo governo, mesmo ficando na Câmara. Apesar da “mágoa”, não haveria risco de qualquer racha interno, mas ambos ainda aguardam uma consulta, do pretenso próximo prefeito, mesmo que em ato meramente simbólico. Do ninho tucano nada sai de forma oficial sobre a composição do seu suposto novo governo, mas já se sabe que Pedrinho e seu grupo têm em mente os nomes de 80% do seu futuro alto escalão.

Público e particular

Será que não está havendo engano ou confusão no entendimento dos vereadores sobre o que é público ou privado? Isso porque os edis aprovaram na última segunda-feira (5) um projeto de lei que autoriza a Prefeitura implantar academia ao ar livre em condomínios de empreendimentos de interesse social. Mais do que isso, o projeto prevê a possibilidade da Prefeitura arcar com as academias e suas respectivas instalações. O projeto foi proposto por Marcelo de Oliveira (PRB), mas recebeu aval de todos os demais vereadores. Nenhum questionou a nova norma, e o argumento é que o objetivo visa “contribuir para a promoção da saúde e produção do cuidado e de modos de vida saudáveis da população”. Mas cabe mesmo ao poder público construir e fornecer mão de obra para instalações realizadas dentro de propriedade privada, e de uso exclusivo a grupos restritos?

Fiscais do povo?

A atuação dos vereadores por todo o Brasil sempre é confundida, já que muitos, quando candidatos, propõem projetos que cabem exclusivamente ao prefeito. Na verdade os vereadores, além de alguns tipos de projeto, têm a função primordial de exercer fiscalização sobre o Poder Executivo. Eles podem pedir ao prefeito (e devem ser atendidos) informações sobre gastos do município, investimentos, arrecadação, dentre outros. Mas, aparentemente, em fim de governo alguns dos edis não estão tão curiosos quanto à fiscalização. Especialmente os que compõem a base aliada do prefeito Nelson Brambilla (PT), que simplesmente não estiveram na entrevista coletiva do prefeito sobre o pagamento de dívidas do município, uma espécie de prestação de contas da Prefeitura. Ao que se sabe, o prefeito não teria convidado os vereadores de oposição (Anete Casagrande/PSDB, Du/PHS e Bonezinho Corrochel/PTB), mas todos os outros teriam sido chamados, e apenas Marcelo de Oliveira (PRB) esteve na coletiva.

Sem crise

Apesar da crise financeira que afeta todos os municípios brasileiros, o vereador Francisco Nucci (PR) enxerga que há espaço para uma gratificação salarial a funcionários do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Araras. O vereador solicitou aos colegas apoio a reivindicação de gratificação salarial dos funcionários do Samu em sessão da Câmara no final de novembro e defendeu a melhoria da remuneração dos servidores por parte da Prefeitura Municipal. De fato os valores recebidos são baixos, mas freqüentemente o próprio prefeito Nelson Brambilla (PT), aliado de Nucci, tem declarado que as verbas estão escassas. Brambilla admite a interlocutores que seu objetivo é fechar as contas de 2016 no “zero a zero”, ou seja, sem dívidas da Prefeitura. Mas também não há dinheiro “sobrando”, e qualquer aumento de gastos deve ser rechaçado por ele.

Dada a largada

O Sayão FC deverá ter três candidatos a presidente para a eleição marcada para 15 de janeiro, fato inédito. E quem saiu na frente foi Alex Zaniboni, ex-diretor Social e de Relações Públicas na gestão de Walter Bento de Moraes, já falecido. Ele protocolou ontem sua chapa, denominada Sempre Sayão, tendo Osvaldo Siviero como vice. Outros dois pré-candidatos devem fazer o mesmo até dia 15 deste mês. O grupo do atual presidente Gordo Mercatelli “rachou” por brigas internas e duas chapas devem se candidatar: uma com o próprio Gordo e outra com Marcos Garavazzo.

TORPEDO

“A decisão do Supremo fala por si só. Não dá para comentar decisão judicial. Decisão do STF é para se cumprir”.

Do presidente do Senado Renan Calheiros, na última quinta-feira (8), um dia depois de desobedecer a liminar do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Marco Aurélio Mello, que determinava seu afastamento da presidência do Senado