Presença Brazuca

A bandeira brasileira já tremula na Vila Olímpica de PyeongChang 2018. Na noite de quinta-feira, os atletas do bobsled foram os primeiros a chegar na casa dos atletas durante os Jogos de Inverno da Coreia do Sul. Edson Bindilatti, Odirlei Pessoni, Rafael Souza, Edson Martins e Erick Vianna trocaram o calor do verão do Brasil pelas temperaturas negativas dos sul-coreanos. Saíram dos 30ºC, 40ºC de Rio de Janeiro e São Paulo para os -12ºC da sede olímpica. Os Jogos de Inverno de PyeongChang vão de 8 a 25 de fevereiro. O Brasil compete no bobsled nos dias 18 e 19 (2-man) e 23 e 24 (4-man). Imperdivel.

Despedida

Roberto de Andrade encerra neste sábado um ciclo de mais de uma década no Corinthians. Membro do grupo político Renovação e Transparência, liderado por Andrés Sanchez, ele entrou na gestão do clube em outubro de 2007, ocupando os cargos de vice-presidente e diretor de futebol. Em 2015, realizou o sonho de se tornar presidente. Às vésperas de deixar o cargo, o mandatário disse que sai de cabeça erguida pelo número de títulos conquistados durante seu mandato.

Reforços

Nenê está liberado para estrear pelo São Paulo. No fim da tarde de quinta-feira, o nome do reforço apareceu no BID da CBF. Assim, ele está à disposição do técnico Dorival Júnior para enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto, neste sábado, às 17h, no Morumbi. Anunciado junto com Nenê, o colombiano Tréllez aguarda a regularização para poder estrear. É possível que ele tenha a situação regularizada para o final de semana. O atacante colombiano e o meia ainda não tiveram os números das camisas definidos.

Sem chance

O Santos estava otimista em contratar o meia Lucas Zelarayán, do Tigres, mas os mexicanos, que já faziam jogo duro para liberar o atleta, ganharam um motivo a mais para barrar a ida do jogador ao Peixe, eles não conseguiram acertar com Guido Pizarro, do Sevilla, a janela de contratações do México fechou na última quarta-feira. A informação foi inicialmente publicada pelo portal “Multimedio Deportes”, do México, que utilizou em sua chamada “Zelarayán fica”.

Com moral

As vésperas de enfrentar o Santos pela primeira vez desde que trocou o clube pelo Palmeiras, na virada do ano, Lucas Lima tem se contagiado com a ansiedade da torcida. A mesma torcida com a qual trocou provocações um dia e que agora espera que ele seja decisivo no clássico de domingo, às 17h, na arena, pelo Paulistão. Em evento de uma patrocinadora, na noite da última quinta-feira, em um shopping da capital paulista, o meia pôde ouvir de perto os pedidos por vitória no domingo.

Chegou a hora

Uma das principais dúvidas para o Super Bowl de domingo foi respondida na quinta-feira. Após passar por protocolo médico para casos de concussão, o astro do New England Patriots, Rob Gronkowski, foi liberado para jogar. Os Pats vão em busca do segundo título consecutivo e sexto da história da franquia no próximo domingo, contra o Philadelphia Eagles. A final de domingo deverá bater recorde de espectadores pela TV e será transmitida para o mundo inteiro.