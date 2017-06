Preparando a recepção A Prefeitura de Araras intensificou, na última semana, as melhorias na Avenida Fábio da Silva Prado, no Jardim São João,...

Compartilhe em suas redes sociais!

Preparando a recepção

A Prefeitura de Araras intensificou, na última semana, as melhorias na Avenida Fábio da Silva Prado, no Jardim São João, e em todo o entorno da via. Os serviços foram intensos, de segunda a sexta-feira, e incluíram pintura nas guias do canteiro central, corte de grama, remoção de entulho – que estava empilhado em trecho ao lado da via, há vários meses – além de uma boa “recauchutada” na praça localizada atrás da Delegacia do município. Até a iluminação de toda a extensão da avenida foi colocada em ordem – praticamente todos os postes da via tinham ao menos uma lâmpada queimada. Mas esta intensificação dos trabalhos na região não ocorreram por acaso: a via dá acesso ao Aeroporto Municipal Armando Américo Fachini, que vai sediar hoje e amanhã a Aerofest. Enquanto uma empresa ficou responsável pela realização da festa, a Prefeitura cedeu o aeroporto e tem dado suporte noutras questões, como as do entorno.

Presidente do PT

O novo presidente do PT de Araras, José Gonçalves Filho, o Paraíba, assumiu o cargo em 18 de junho. Ele substitui o antigo presidente da legenda, Vanderlei Bazilio do Nascimento, que continua na militância do PT. Recentemente o partido escolheu para a presidência nacional a senadora Gleisi Hoffman, a primeira senadora a virar ré na Operação Lava Jato. O Supremo Tribunal Federal aceitou a denúncia contra ela e o marido, o ex-ministro Paulo Bernardo. Na época, o então relator do caso, ministro Teori Zavaski (que morreu na queda de um avião), entendeu que havia indícios – além das delações premiadas – de que a senadora do PT teria recebido R$ 1 milhão do Petrolão, na campanha de 2010.

Sem o prefeito

Na sexta-feira da semana passada (16), o Programa do Prefeito, veiculado todas as semanas nas rádios Clube Ararense e Tropical FM, teve a presença de alguns secretários e nomes ligados ao prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) mas, curiosamente, o próprio prefeito não participou da atração – criada para que o chefe do Executivo responda a dúvidas da população e preste contas do que tem feito e o que pretende fazer. Já na última sexta-feira (23) o prefeito “reassumiu o posto” e voltou a comandar o programa semanal.

Item a item

Na sessão da Câmara, realizada em 13 de junho, todos os vereadores de Araras receberam, a pedido da Mesa da Câmara, um demonstrativo financeiro discriminando item por item todas as despesas dos primeiros cinco meses da nova legislatura. O documento foi requerido pelo presidente da Casa, Pedro Eliseu Sobrinho (DEM), ao próprio departamento financeiro, via setor de Contabilidade. É uma espécie de “resumo” dos gastos, feito por meio de um documento simplificado para que os próprios vereadores tenham a noção exata dos gastos e para que todos possam saber, realmente, as despesas da Casa efetuadas mensalmente. Aliás, a todo cidadão que quiser se informar, o site da Câmara disponibiliza há anos, detalhadamente, desde despesas com viagens até gastos com contratos da Câmara. Cabe também ao cidadão checar e fiscalizar.

Incomodou

O Poder Executivo encaminhou à Câmara, na semana passada, projeto de lei que autoriza o município de Araras a promover a regularização fundiária e a urbanização das áreas públicas onde já existam assentamentos e/ou acampamentos. A medida, contudo, teria irritado alguns dos proponentes de projeto similar. Isso porque os vereadores Jackson de Jesus (Pros), Carlos Alberto Jacovetti (Rede) e Francisco Nucci Neto (PR) apresentaram, dias antes, projeto de lei com o mesmo intuito, batizado pelo trio de “Meu Lar Legal”. Um nome ligado ao governo garante que o prefeito já tem tratado da questão antes mesmo de assumir o cargo, e que a apresentação dos projetos, quase simultaneamente, foi uma coincidência. Ainda assim, a atitude soou como deselegante dentro da Casa.

Cartel

Ao apresentar, há alguns dias, projeto de lei para cassação de alvará de postos de combustíveis que vendem produtos adulterados, o vereador Francisco Nucci (PR) foi incisivo ao citar que quem adota a prática comete crimes. Nucci defendeu que isso ainda coloca em risco a vida das pessoas. Marcelo de Oliveira (PRB) foi ainda mais incisivo e acusou a existência de “cartel” no ramo dos combustíveis em Araras. Nas palavras de Oliveira, “infelizmente, quando nós temos alguma ação de algum deputado estadual se referindo a Araras e falando do Cartel ou do pré-cartel que existe na cidade, muda-se o preço em todos os postos e baixa o preço. Passou uma semana, volta o preço. Hoje a gasolina mais em conta em Araras é de R$ 3,49. Em Limeira, R$ 3,09 em qualquer posto, Ipiranga, Shell… Todos eles, R$ 3,09, a 23 quilômetros, e aqui R$ 3,49”, concluiu o vereador do PRB.

Fiscalizando

A elogiável atitude tomada pelo presidente da Câmara, Pedro Eliseu Sobrinho (DEM), de cobrar que cada vereador exija o cumprimento dos horários dos servidores lotados em seus respectivos gabinetes já havia sido adotada noutros tempos – em Ato da Mesa assinado na Presidência do então vereador Breno Cortella (PDT), em maio de 2013. Na época foi então exigido que os vereadores exercessem “o controle dos horários e da atuação dos funcionários ao qual está vinculado o Chefe de Gabinete de Vereador e o Assessor de Vereador” e definido que “irregularidades ou descumprimentos às normas vigentes” deveriam ser informados à Diretoria Administrativa e Financeira. Praticamente quatro anos depois, outro Ato da Mesa, com o mesmo conteúdo, foi editado. O que se espera – e se esperava já em 2013 – é que os vereadores, de fato, fiscalizem a jornada de trabalho de seus indicados, até porque o custo por legislatura de assessores e chefes de gabinete atinge cifras milionárias. Cada um dos 11 vereadores ararenses tem direito a indicar um Chefe de Gabinete e um Assessor.

Sem resistência

O prefeito Pedrinho Eliseu está “sorrindo a toa” com a aprovação repetida e unânime de tudo que manda para a Câmara. A estratégia dele, de debater antes com os vereadores, soa interessante, mas deixa claro que Pedrinho não sofrerá resistência em praticamente nenhum projeto, mesmo que o assunto seja complexo. Prova disso foi a fácil aprovação conseguida na lei que alterou a significativa regra da compensação mensal feita pela Prefeitura à Araprev. Com a mudança na lei, a Prefeitura deixa de repassar grandes valores à Araprev. O único a discutir o projeto foi o vereador Romildo Borelli (PSD), que mesmo assim não chegou a abordar a questão da diminuição (necessária e requerida há tempos) de repasses municipais à entidade a título de compensação. O projeto, aliás, foi mais um dos enviados pelo prefeito Pedrinho Eliseu à Câmara e entra no rol dos “aprovados por unanimidade”.

Sentido novo, nome antigo

Em relação à mudança na nomenclatura do antigo Prodeia para Profima (Programa de Fomento de Investimentos do Município de Araras), o termo Profima já foi utilizado pela Prefeitura de Araras, mas em circunstância completamente diferente, anos atrás. O Profima era o Programa de Recuperação Orçamentária e Financeira do Município de Araras e concedia anistia para pagamento de antigas dívidas de impostos e taxas municipais. Agora tem a ver com o desenvolvimento econômico e industrial do município. Apesar da sigla idêntica, o intuito é completamente diferente. Mas é preciso atenção para que não se confundam as intenções.

TORPEDO

“Faz um ano que atingiu esse dado entre Rio Claro e Araras. Por isso a obra, na realidade, já era para estar quase concluída. Não há discussão”.

Do deputado Aldo Demarchi (DEM), falando recentemente sobre a situação da SP-191 (Araras – Rio Claro) que, segundo ele, já atingiu o VDM (Volume Diário Médio) de tráfego de 4 mil veículos por dia há um ano, o que imporia que a obra já tivesse sido iniciada há meses.