Prêmio Cidade das Árvores de preservação ambiental chega a sua sétima edição

A Câmara de Araras está com inscrições abertas para o 7º Prêmio Cidades das Árvores de Preservação Ambiental. O objetivo é contemplar os melhores projetos nas áreas de educação ambiental, conscientização, preservação, proteção e recuperação do Meio Ambiente em Araras. Os três melhores projetos receberão dos vereadores em sessão solene uma medalha e um diploma.

No Diário Oficial do Município, da última quinta-feira (11), o presidente da Câmara nomeou, para compor Comissão para escolha dos homenageados do Prêmio Cidade das Árvores de Preservação Ambiental, os vereadores Anete Casagrande (PSDB) e Eduardo Elias Dias, o Du (PHS), e ainda Raquel Eliana Metzner (representante do Departamento de Meio Ambiente de Araras), e o professor Alceu Seixas Junior (engenheiro florestal e coordenador do Curso de Meio Ambiente da Escola Alberto Feres).

Esta comissão formada pelos dois vereadores e pelos técnicos especialistas em Meio Ambiente irá julgar e selecionar os três projetos vencedores. A premiação será realizada no dia 14 de junho, às 19h30, em sessão solene na Câmara Municipal de Araras. Os vencedores serão agraciados com um diploma e uma medalha com reprodução em alto relevo da espécie que simboliza a 1ª Festa das Árvores, a Macaubeira e o brasão de Araras.

As inscrições vão até o dia 2 de junho e devem ser feitas na Diretoria Legislativa da Câmara, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h30, na avenida Zurita, nº 181, no Jardim Belvedere ou pelo endereço eletrônico legislativo@araras.sp.leg.br contendo a identificação completa do idealizador do projeto, além de um resumo, objetivo das atividades e ações desenvolvidas relacionadas ao tema.

O prêmio Cidade das Árvores foi instituído pelo Decreto Legislativo nº 6 de 2009 e a entrega aos vencedores é feita sempre em junho, no mês em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente. (Redação)