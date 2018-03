Prefeitura vai pagar o benefício financeiro aos professores da rede municipal na sexta-feira

Premiação aos professores poderia ser paga até o final de março, mas Prefeitura adiantou e disponibiliza cerca de R$ 2,4 milhões já neste dia...

A Prefeitura de Araras deve pagar ainda nesta semana o IVPE (Índice de Valorização do Profissional de Educação). O dinheiro da premiação referente ao ano letivo de 2017 a todos os professores da rede municipal de ensino estará na conta já nesta sexta-feira, dia 23 de março – o prazo final para pagamento é dia 30 de março.

Segundo dados divulgados pela Secretaria Municipal de Educação, cerca de 1.200 professores da rede municipal de ensino serão beneficiados com a premiação, totalizando aproximadamente R$ 2,4 milhões.

O IVPE é um benefício aos professores para incentivar a melhoria na qualidade de ensino do município. O valor é definido com base na assiduidade do professor em sala de aula; participação em cursos e eventos; e desempenho dos alunos de cada unidade escolar avaliados em provas periódicas – Iapel (Índice de Avaliação Pedagógica Local) e Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). Se um professor atingir os 100% do benefício a que tem direito, seu prêmio será no valor de seu último 13º salário.