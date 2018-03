Prefeitura vai comprar 24 mil ovos de páscoa para alunos

Pelo segundo ano seguido a Prefeitura de Araras resolveu adquirir, por meio de Pregão Presencial, quase 24 mil ovos de Páscoa para distribuir a...

Pelo segundo ano seguido a Prefeitura de Araras resolveu adquirir, por meio de Pregão Presencial, quase 24 mil ovos de Páscoa para distribuir a alunos de escolas municipais e estaduais em até 15 dias após a emissão de autorização de fornecimento.

A prática de comprar e distribuir ovos de páscoa a todos os alunos da rede pública da cidade começou no ano passado, o primeiro da gestão Pedrinho Eliseu (PSDB). No ano passado os ovos de páscoa custaram aos cofres públicos R$ 211.800.

Na época, a medida chegou a incomodar alguns funcionários e professores de escolas municipais, que questionaram dificuldades – durante o atual governo e gestões passadas – em conseguir a compra de alguns materiais escolares e suprimentos para unidades de ensino. Mesmo assim a compra e a distribuição ocorreu normalmente.

Assim como em 2017, neste ano os ovos de chocolate serão distribuídos apenas a alunos matriculados nas redes municipal e estadual de Araras, além dos adolescentes matriculados no Ensino Médio – funcionários e professores não receberão os mimos. Devem também receber os alunos matriculados no Pró-Creche, Apae, Ceren e Damas de Caridade.

Neste ano a quantidade de ovos será um pouco menor. Em 2017 foram adquiridos 23.500 ovos de chocolate ao leite e 500 ovos de chocolate ao leite tipo diet (sem sacarose para crianças com diabete). Este ano serão 23.750 ovos de chocolate – sendo 23.500 ovos de chocolate ao leite e 60 ovos de chocolate ao leite tipo diet, e uma novidade: 190 ovos sem lactose. Todos os ovos terão 120 gramas.

E como em 2017, na atual licitação a entrega dos ovos está inclusa no preço final dos quase 24 mil itens. Justamente para facilitar a entrega dos produtos – e não depender da mão de obra municipal – a licitação previu a obrigação de que a empresa vencedora entregasse todos os 23.750 ovos em cada uma das escolas municipais, estaduais e nas demais indicadas em lista presente no termo de referência da licitação.

Consta também a justificativa municipal para a entrega dos ovos, inclusive nas entidades assistenciais e projetos. “A aquisição dos ovos de chocolate, objeto deste termo de referência, serão distribuídos aos alunos das unidades escolares municipais e estaduais, entidades e projetos, visto que os mesmos desenvolvem atividades culturais relacionados ao significado da Páscoa e do ovo, o qual a representa, sendo que a entrega destes demonstra o resultado final dessas atividades”, encerra a justificativa contida no documento.

As próprias escolas, no período de Páscoa, costumam realizar arrecadações – via Associações de Pais e Mestres – para a entrega de ovos a seus alunos, mas sempre de maneira informal.

A licitação para a compra dos ovos tem como interessada a Secretaria Municipal de Educação, e é feita com recursos orçamentários e financeiros próprios, via Pregão – licitação de menor preço global.