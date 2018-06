Prefeitura torna ‘mão única’ ruas laterais à Escola Vicente Ferreira, no Cândida

A Prefeitura de Araras decidiu deixar em “mão única” a rua da defronte a Escola Vicente Ferreira dos Santos, no Jardim Cândida. Segundo o...

A Prefeitura de Araras decidiu deixar em “mão única” a rua da defronte a Escola Vicente Ferreira dos Santos, no Jardim Cândida. Segundo o governo, o objetivo da alteração é de “proporcionar mais segurança aos estudantes da Escola Vicente Ferreira dos Santos”.

A mudança da via, que era em mão dupla há anos, ocorreu por decisão do Demutran (Departamento Municipal de Trânsito). Agora o sentido da Rua Padre Santo Marino, em frente à unidade de ensino só permite fluxo para quem “sobe”. Antes o trecho era em “mão dupla”.

A rua oposta, do outro lado da escola – Rua Antônio F. Ozanan – por onde alguns alunos saem, também sofreu alteração. Agora, os motoristas só poderão descer. As placas de sinalização foram colocadas na tarde desta sexta-feira (29) por equipes do Demutran.

Rua Padre Santo Marino, em frente à unidade de ensino só permite fluxo para quem “sobe” e a rua oposta, do outro lado da escola – Rua Antônio F. Ozanan – só permite “descer”.

Imagem: Reprodução/Google