Prefeitura tenta oferecer 200 novas vagas em 5 cursos na Faculdade Municipal

A Faculdade Municipal de Araras –EAD (Ensino a Distância) deve oferecer ainda neste ano aos ararenses 200 novas vagas em cursos diferentes de graduação. Um novo edital de licitação foi publicado nesta semana (Pregão Presencial 005/2018) para definir a instituição que irá gerir esses novos cursos.

Até o final do ano passado, a Prefeitura trabalhou no estudo para definição dos cursos ideais para o mercado ararense e na formatação do Termo de Requisição de Compras (licitação).

Os cursos pretendidos pela Prefeitura são de Pedagogia-Licenciatura, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos e Gestão da Tecnologia. Cada curso oferecerá 40 vagas gratuitas à população, totalizando 200 vagas. A própria instituição vencedora da licitação será responsável pelo processo seletivo.

A previsão de início dos novos cursos depende da finalização do processo licitatório, podendo ocorrer ainda neste ano. A proposta da Prefeitura é aumentar para dois dias semanais de aulas presenciais, sendo responsabilidade do próprio Município definir o local do Polo Presencial para a instituição vencedora. A Sessão Pública do Pregão está prevista para ocorrer dia 9 de março.

Atualmente, a Faculdade Municipal está encerrando seu último curso em andamento, o de Administração, com previsão de terminar no meio deste ano. Havia temor que depois disso a faculdade Municipal parasse de funcionar. Todos os alunos que concluírem o curso receberão seus diplomas de graduação.