Prefeitura tenta licitação para aluguel de 100 veículos; disputa foi suspensa por Tribunal

A Prefeitura de Araras abriu licitação para alugar mais de 100 veículos que serão direcionados para uso das secretarias municipais de Administração, Saúde e Segurança Pública. A licitação está suspensa (veja mais detalhes abaixo), mas é possível que seja retomada quando a Prefeitura cumprir as exigências para que ela seja novamente validada.

A administração quer usar os veículos até que eles atinjam 100 mil quilômetros de uso ou 30 meses de uso (o que ocorrer primeiro). Depois disso eles devem ser substituídos por veículos novos. O governo pretende imputar à empresa que oferecer a locação os custos com manutenção dos veículos. Como o prazo do contrato (se não for prorrogado) será de 60 meses (ou seja, 5 anos), pode não ocorrer a troca dos veículos durante a vigência do mesmo. Porém uma cláusula contratual deve permitir que o contrato seja prorrogado por iguais períodos limitado a 60 meses.

Se a licitação ocorrer, serão ‘alugados’ 30 veículos modelo hatch (tipo “hatchback”, 2, 3, 4 ou 5 portas, capacidade para 4 ou mais pessoas, motorização mínima de 1.0, biocombustível, vidros e travas elétricas); 15 veículos sedan com ar condicionado e direção hidráulica (4 portas, capacidade para 4 ou mais pessoas, motorização mínima 1.6, biocombustível, vidros elétricos, travas elétricas); 10 veículos tipo pick-up (caminhonete), biocombustível, capacidade para dois lugares, motorização mínima de 1.4, vidros e travas elétricas, capacidade mínima de 600 Kgm de carga, protetor de caçamba, protetor de vidro traseiro; além de 5 pick-ups com ar-condicionado, tração 4 x 4 ,cabine dupla, 4 portas, capacidade para cinco lugares, biocombustível ou diesel, motorização mínima 1.8, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, capacidade mínima de 650 Kgs de carga, protetor de caçamba, protetor de vidro traseiro).

Para a Saúde a Prefeitura pretende alugar ao menos 13 furgões adaptados para ambulância. Mais da metade desses veículos, sete vans furgão devem ter motor com potência mínima de 125 cv, combustível à diesel, ar condicionado frio/quente para a cabine do motorista e compartimento dos passageiros, freios ABS, direção hidráulica, contendo rádio comunicador, antena, giroflex de LED tipo asa, sirene e luz strobo no farol, navegador via GPS, motorização mínima de 1.4 bicombustível/diesel e adaptações para o veículo funcionar como ambulância.

Outros seis furgões serão alugados. Esses outros seis terão, em especial, capacidade para transportar cadeirantes. Eles também devem ter motor com potência mínima de 125 cv, combustível à diesel, ar condicionado frio/quente para a cabine do motorista e compartimento dos passageiros, freios ABS, direção hidráulica, contendo rádio comunicador, antena, navegador via GPS, mas precisam ter capacidade de no mínimo três cadeirantes e seis passageiros – além do próprio motorista. Os seis furgões devem ter quatro portas (duas dianteiras, uma lateral corrediça e uma traseira), elevador de capacidade de 250 kg instalado na parte traseira do veículo e as adaptações exigidas pela Prefeitura de Araras.

Outras 15 peruas serão alugadas – todas com direção hidráulica e ar condicionado.

A Prefeitura terá a incumbência apenas de zelar pelo cuidado dos veículos e realizar o abastecimento de combustível dos mesmos. Porém a empresa terá que entregar os veículos com o “tanque cheio”.

A empresa terá as obrigações de arcar com os impostos e taxas dos veículos (licenciamento e IPVA por exemplo), manter os veículos segurados contra roubos, furtos, acidentes e outros; prestar socorro 24h (caso algum veículo apresente problemas de funcionamento); realizar a troca de óleo, reparos mecânicos, manutenção, troca de pneus, adesivar os veículos no padrão a ser exigido pela Prefeitura.

Se houver necessidade da troca de algum veículo, a empresa contratada terá apenas 3 horas para substituir o veículo por outro que esteja funcionando.

Todos os veículos deverão possuir monitoramento por GPS, que poderá ser acessado via internet a quem tiver a senha. O monitoramento deve gerar relatórios. Com isso o governo terá como saber, pelo período dos últimos 12 meses, todo o trajeto percorrido pelos veículos. Esse controle será individualizado para cada veículo.

O processo de licitação que visa atender as secretarias municipais de Administração, Saúde e Segurança Pública será custeado com recursos próprios da Prefeitura e a sessão pública do pregão aconteceria às 10 horas do dia 21 de maio, na Sala do Pregão do Departamento de Compras (Rua Pedro Álvares Cabral, nº 83, Centro). Como a licitação foi suspensa, apenas quando for liberada uma nova data deve ser marcada.

Guarda iria receber ao menos 5 SUVs, 5 picapes cabine dupla e 14 motos

Além desses veículos a administração ainda quer locar alguns veículos especiais. Estima-se a locação de 5 carros modelo SUV com 4 portas e direção assistida, ar condicionado, direção elétrica, roda de liga leve e até tração 4 x 4; esses veículos devem ser utilizados pela Guarda Civil Municipal, já que receberão adaptações, como compartimento para presos. Além desses citados, outros veículos também poderiam ser destinados à mesma pasta.

Devem ser locadas ainda 5 picapes (caminhonetes) cabine dupla com quatro portas, motor mínimo 2.8, combustível a diesel, direção hidráulica, direção hidráulica e rodas de liga leve. Essas picapes também devem passar para uso da Guarda Civil Municipal, já que também receberão adaptações para transporte de presos.

Além dos carros e furgões a Prefeitura ainda pretende alugar 14 motocicletas com motor mínimo de 291,6 cilindradas, injeção eletrônica, combustível flex, transmissão de 5 velocidades, sistema de partida elétrica e especificações/ adaptações exigidas. Estima-se que as motos também passem para uso da GCM (Guarda Civil Municipal).

Veículos a serem ‘alugados’ (se a licitação for retomada)

Quantidade Veículo Algumas características 30 Modelo hatch Vidros e travas elétricas 15 Modelo sedan Ar condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas 10 Pick-up (caminhonete) Motor 1.4, vidros e travas elétricas 5 Pick-up (caminhonete) Ar-condicionado, tração 4 x 4 ,cabine dupla, motor 1.8, direção hidráulica, vidros e travas elétricas 7 Vans furgão Diesel, ar condicionado frio/quente, direção hidráulica 6 Vans furgões As mesmas das outras vans e capacidade para transportar cadeirantes 15 Peruas Direção hidráulica e ar condicionado 5 SUVs Direção assistida, ar condicionado, direção elétrica, tração 4 x 4 5 Picapes (caminhonetes) Cabine dupla, motor 2.8, Diesel, direção hidráulica 14 Motocicletas Motor 291,6 cilindradas, injeção eletrônica, combustível flex, partida elétrica

Disputa foi suspensa por determinação do Tribunal de Contas

A Prefeitura de Araras acabou suspendendo no final da última semana a licitação para alugar mais de 100 veículos que seriam direcionados para uso das secretarias municipais de Administração, Saúde e Segurança Pública.

O Tribunal de Contas entendeu liminarmente que havia “exigência injustificada de apresentação de veículos zero quilômetro”. Por isso, o próprio Tribunal ordenou a suspensão da disputa, apontando problemas e erros na licitação formulada pela Prefeitura de Araras.

Como entendeu haver falhas na licitação, a empresa Lust Consultoria entrou com representação visando à suspensão dos termos do edital promovido pela Prefeitura de Araras. A informação do edital para aluguel dos veículos foi publicada em primeira mão pela Tribuna. Já a informação sobre a suspensão da licitação foi publicada pelo site BN e posteriormente confirmada pela Tribuna.

Com a suspensão, ainda não há prazo para que a licitação volte a ocorrer. A expectativa é que a Secretaria de Administração cumpra com as exigências do Tribunal de Contas e com isso a licitação volte a correr.

O Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues determinou ainda na sexta-feira (18) que o Secretário Municipal de Administração, Bruno Roza, suspendesse então o Pregão – o que, de fato, acabou acontecendo.