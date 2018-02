Prefeitura tenta concessão do Aeroporto Municipal novamente

Na tarde desta sexta-feira (9), o prefeito Pedrinho Eliseu e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Geração de Emprego e Renda, Edson Luzetti, assinaram...

Na tarde desta sexta-feira (9), o prefeito Pedrinho Eliseu e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Geração de Emprego e Renda, Edson Luzetti, assinaram um documento formal autorizando a empresa Payneiras Empreendimentos e Participações Ltda. a apresentar um projeto visando à concessão do Aeroporto Municipal Armando Américo Fachini, localizado na Avenida João Rossi, Jardim São Pedro.

“Em ambiente de clareza, nós solicitamos que a Manifestação de Interesse Público, que é o instrumento legal para o planejamento de licitações , fosse feita por escrito. Por intermédio do qual, os representantes da empresa terão acesso a todas as informações, com a obrigação de que mantenham o sigilo das mesmas. Apresentada toda a documentação pertinente, nossa equipe irá analisar a viabilidade do projeto e dar sinal verde para o certame licitatório , se atender os interesses do município”, explicou o prefeito.

Segundo as leis do MIP (Manifestação de Interesse Público), caso a Payneiras vença a licitação, a concessão será executada. Porém, se outra empresa vencer o certame, terá que pagar o projeto realizado pela Payneiras.

“O nosso objetivo é transformar o local em um aeroporto de verdade, com sala de embarque e desembarque, torre de comando, prolongamento da pista, com balizamento de decolagens e pousos noturnos, faixas de sinalização de solo e também com capacidade de receber aeronaves de carga, executivas e civis, entre outras modernidades. Essas adaptações serão coerentes com nosso tamanho, para que não cause prejuízos aos moradores dos arredores. Essas modernizações serão de grande valia para a cidade, tornando mais um atrativo para indústrias, para as que já estão aqui e para outras que iremos buscar futuramente. Será um diferencial para Araras”, destacou o chefe do Executivo.

Pedrinho ainda ressalta que as atividades desenvolvidas no Aeroclube, localizado dentro do Aeroporto Municipal, serão mantidas. “O projeto será executado, respeitando as condições de permanência do Aeroclube no local”, finalizou.