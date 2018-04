Prefeitura suspendeu contrato após verificar que pães da merenda estavam embolorados

Empresa ainda tentou, na Justiça, impor continuidade de fornecimento dos pães à Prefeitura de Araras; Poder Judicial deu razão ao Município A Prefeitura de...

A Prefeitura de Araras suspendeu o contrato com a empresa responsável por fornecer pães tipo hot dog para o Município depois de constatar, por diversas vezes, problemas na qualidade do alimento fornecido. Com o rompimento, a empresa que fornecia os pães entrou com pedido na Justiça para manter o fornecimento, mas até agora esse fornecimento não é mais feito pela empresa – e a suspensão do fornecimento contou com aval agora do Judiciário e Ministério Público.

Em janeiro deste ano a empresa impetrou mandado de segurança, com pedido liminar, contra ato da Secretaria de Administração alegando “suspensão indevida e sem motivação de contrato administrativo oriundo de licitação” e pleiteou “o restabelecimento dos efeitos do contrato”.

A Prefeitura alegou alegando que a suspensão temporária foi realizada no curso de procedimento administrativo para a apuração de denúncias sobre a qualidade inferior dos pães fornecidos e afirmou ainda que a suspensão baseou-se em parecer da equipe técnica, repisado pela vigilância sanitária.

Liminarmente o juiz da causa entendeu que “a suspensão do contrato, para a apuração de irregularidades em seu cumprimento, encontra respaldo contratual” e que “a Administração Pública comprovou a existência das citadas denúncias e a instauração do procedimento administrativo para apuração do caso”. Por isso o juiz negou o mandado de Segurança a favor da empresa.

Segundo o Ministério Público, entre os dias 18 e 19 de outubro a Divisão de Alimentação Escolar “detectou novas anomalias nos produtos fornecidos”. Ainda o órgão reforça que “realizada inspeção pela Vigilância Sanitária em18/10/2017, constatou-se que 400 kg de pães recebidos estavam impróprios para consumo, sendo providenciado o descarte dos produtos no aterro sanitário” e que “diante da gravidade dos fatos”, já no dia seguinte a Prefeitura “determinou a suspensão do recebimento do pães”. Para o MP “diante da constatação de fornecimento de produtos em desconformidade com as especificações previstas na cláusula 1 do termo de registro de preços em questão, não se vislumbra ilegalidade no proceder da Autoridade Coatora (Prefeitura), seja quanto à instauração do procedimento administrativo, seja no tocante à suspensão do recebimento dos produtos”

Ainda aponta o MP que “a Administração Municipal vem observando os princípios do contraditório e da ampla defesa durante a condução do procedimento administrativo em tela” e por isso o Mandado de Segurança deveria mesmo ser negado.

A própria empresa que fornece os pães alegou na Justiça que o surgimento do bolor nos pães “não está atrelado à qualidade do produto, e sim às condições em que são armazenados pela Contratante, afastando assim sua responsabilidade” e ainda ressaltou que, para acabar com as dúvidas, ela mesma realizou uma experiência: conservou os pães em local apropriado e não se constatou, mesmo depois de 18 dias, nenhuma anomalia (bolor) no produto.

Já a Prefeitura aponta que já em agosto de 2017, a equipe técnica da Central de Abastecimento trouxe à Secretaria Municipal da Administração a notícia de que a empresa vinha apresentando problemas com a entrega dos produtos e diversas ocorrências. “Em 08/06/2017, houve a constatação de caixas com pães e presença de formigas nas embalagens; em 07/07/2017, a empresa foi advertida de que os pães estavam com aspecto ressecado e queimado; em 23/08/2017, o produto apresentou diferentes datas de validade dentro do mesmo lote; em 25/08/2017, a empresa foi advertida porque em um dos pães foi encontrado material impróprio para o consumo (presença de corpo estranho na massa); e em 29/08/2017, em parte dos produtos foi encontrado odor estranho e forte”

Segundo a Prefeitura, todas essas ocorrências foram registradas pela equipe técnica da Central de Abastecimento e notificada a empresa, esta “sempre rechaçou as notas técnicas da equipe técnica, apontando que seus produtos eram adequados e que a fabricação seguia rigorosamente os padrões de qualidade”.

Empresa culpa armazenamento por pães embolorados

A empresa contratada para fornecer pães à Prefeitura – cujo contrato acabou suspenso – garante que contratou laboratório para realizar análises, após a notícia dos pães embolorados, e que as análises “demonstraram de forma cabal e insofismável que os produtos – pães são preparados dentro de um padrão absoluto de qualidade inquestionável”.

A empresa ainda apontou que “interesses de vantagens pessoais em detrimento do mau uso do dinheiro público” teriam motivado denúncias e que “isso se deve ao fato de que os fornecedores anteriores que atendiam o Impetrado (Prefeitura) nesse seguimento mantiveram um monopólio de quase 15 anos”. A empresa alega que após ter vencido o certame licitatório oferecendo à Prefeitura “um produto de qualidade com preço infinitamente menor, passaram a surgir especulações tanto por parte de alguns servidores como dos próprios concorrentes”.

A empresa, que aponta poder haver problemas no armazenamento, garante que “mantém contratos semelhantes com outros Municípios, tais como São José do Rio Preto e Catanduva e entrega o mesmo produto – pães, tipo hot dog e não há nenhum tipo de reclamação quanto a qualidade dos produtos”.

Tentando reverter a suspensão do contrato com a Prefeitura de Araras, a empresa ainda garantiu que após receber a notificação da suspensão do contrato já tinha produzido 40 mil pães que seriam entregues na madrugada do dia seguinte “e todos esses pães se perderam”, ocasionando “sensível prejuízo financeiro”. A fornecedora diz que não teve acesso aos pães embolorados.

Por isso ela requereu que a Prefeitura restabelecesse a entrega dos pães nos exatos termos do contrato licitatório, o que foi negado. Apesar da negação do mandado de Segurança, a Justiça ainda deve julgar em definitivo se a Prefeitura pode manter ou não suspenso o contrato. A Prefeitura segue com a apuração sobre a situação do bolor nos pães, e uma decisão definitiva sobre um possível rompimento do contrato deve ser tomada em algumas semanas.