Prefeitura suspende convênios para repasse de verbas

A Prefeitura não renovou os convênios com 15 entidades assistenciais de Araras, parceria que garante o repasse de verbas para manutenção e custeio das instituições de acolhimento de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social. O anúncio foi feito na tarde desta sexta-feira (27) após uma reunião com os representantes das instituições, ocorrida na Secretaria de Educação.

De acordo com a Secretaria de Promoção Social, a não renovação dos convênios e a suspensão de recursos são temporários, até que as entidades se adequem à nova legislação (Lei 13.019 de 31 de julho de 2014). Enquanto as entidades não cumprirem as exigências estabelecidas na lei, o convênio não será renovado. Para evitar que o próximo repasse seja suspenso, o prazo máximo para as entidades se enquadrarem é 14 de fevereiro.

“Já era para estas entidades terem feito estas adequações, mas não foram feitas. Para cumprir a legislação não podemos dar continuidade aos convênios. Estamos fazendo um esforço concentrado para ajudar essas entidades a cumprirem a legislação e acreditamos que até metade do próximo mês esteja tudo certo. Não queremos de maneira alguma que as entidades fiquem sem os recursos, mas precisamos cumprir a lei e regulamentar estas entidades”, explicou a secretária de Promoção Social, Roanita Bergamin.

As entidades são cadastradas junto ao Conselho Municipal de Assistência Social e os convênios têm validade de 12 meses e encerrou junto com o mandato do governo do ex-prefeito Nelson Brambilla (PT). Os repasses referentes a 2016 foram feitos em dezembro e janeiro normalmente.

Os valores correspondentes aos convênios, quais são as entidades e quais os itens da nova legislação que estão sendo descumpridos pelas entidades, não foram divulgados.

Em 2016, de acordo com os dados divulgados pela Prefeitura, eram 14 (veja a lista) entidades conveniadas junto a Prefeitura. Ao todo, o repasse anual destinado às entidades equivaleu a um total de R$ 1.582.911,48. Todas as entidades foram contempladas com verbas municipais, que totalizaram R$ 131.909,29 em repasses mensais. Os recursos foram destinados a beneficiar cerca de 5 mil pessoas atendidas pelas instituições. Os recursos contribuem para a manutenção e funcionamento das entidades, no que diz respeito ao pagamento de funcionários, despesas gerais, além da realização de projetos de cursos profissionalizantes.

Valores e entidades conveniadas à Prefeitura em 2016

Associação Casa do Idoso São Judas Tadeu – R$ 90 mil/ano

Associação de Amigos das Crianças de Araras (Amcra) – R$ 123,6 mil/ano

Associação Jesus Para o Mundo – R$ 55,2 mil/ano

Associação Madalena de Canossa – R$ 68,4 mil/ano

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) – R$ 310.632,00/ano

Casa do Puríssimo Coração de Maria – Osaf – R$ 60 mil/ano

Centro Social e Educacional Romana Ometto – R$ 144 mil/ano

Clínica Antonio Luiz Sayão (Ceren) – R$ 285.879,48/ano

Fundação Nossa Senhora do Patrocínio – R$ 84 mil/ano

Instituto de Difusão Espírita (Ide) – R$ 60 mil/ano

Instituto S. Francisco de Assis – R$ 68,4 mil/ano

Lar Nova Vida – R$ 108 mil/ano

Associação Pró-Cidadão de Futuro – R$ 82,8 mil/ano

Avida (Assoc. p/ Valorização e Incl. Pessoas com Deficiência – R$ 42 mil/ano

