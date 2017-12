Prefeitura se adéqua a norma federal para recolher mais ISS

Meses depois de mudanças na norma federal aprovando uma série de medidas que alteraram o Imposto sobre Serviços (ISS), a Prefeitura de Araras finalmente,...

Compartilhe em suas redes sociais!

Meses depois de mudanças na norma federal aprovando uma série de medidas que alteraram o Imposto sobre Serviços (ISS), a Prefeitura de Araras finalmente, via Poder Executivo, elaborou projeto de lei para que a cidade passe a recolher tributo de acordo com a nova norma. O texto foi aprovado pela Câmara na última sessão extraordinária realizada na semana passada e agora o Município pretende arrecadar mais com alguns serviços que são prestados na cidade e cujo recolhimento de impostos acaba beneficiando outras cidades.

Tudo começou na polêmica na reforma do ISS em que se previa que a arrecadação do tributo fosse para o local de consumo do serviço. Essa medida havia sido barrada pelo presidente Michel Temer (PMDB), mas ele mesmo concordou com a derrubada do Veto nº 52/2016, e o recolhimento do ISS será feito no município do domicílio dos clientes de cartões de crédito e débito, leasing e de planos de saúde, e não mais no município do estabelecimento que presta esses serviços. Para que isso ocorra cada Município precisa prever essa taxação em legislação própria. Isso acabou sendo realizado em Araras, que agora espera recolher mais impostos – em valores que antes eram direcionados a outras cidades.

O principal entrave apontado pelas empresas com essa cobrança no município é a necessidade delas passarem a ter milhares de inscrições municipais para recolher o ISS às prefeituras. A Lei Complementar nº 157 entrou em vigor na data da sua publicação, 30 de dezembro de 2016, porém suas alterações somente começaram a vigorar a partir do dia 30 de março de 2017, em atenção ao princípio constitucional da anterioridade. Já as recentes alterações (como a feita em lei municipal em Araras) devem passar a valer em 2018.

Mesmo com a aprovação da Lei Complementar nº 157/2016, coube aos municípios editar sua legislação a fim de contemplar as alterações.

Na justificativa da proposta o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) alega, à Câmara, que a ideia é adaptar a legislação municipal às alterações trazidas pela Lei Complementar 157, de 29 de dezembro de 2016, que altera entre outros temas o Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza. “Dentre as principais alterações estão a inclusão de novos itens na lista de serviços e a inclusão do artigo 8-A, que determina a alíquota mínima de 2%, proibindo a concessão de isenções, sob pena de improbidade administrativa, além de outras correções na legislação municipal”.

Com isso a Prefeitura espera arrecadar agora sobre as operações de cartão de crédito. O entendimento do Município é que 50% das operações referentes a cartões de crédito e outras operações financeiras devem ficar na cidade em que estão sediadas as instituições e 50% divididos proporcionalmente às cidades em que a quantidade de serviços são realizados. Mesmo assim a Prefeitura não divulgou uma estimativa de quanto isso poderia aumentar para os cofres municipais.