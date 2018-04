Prefeitura retomará terreno no Distrito 4, mas terá que indenizar benfeitorias

A Prefeitura de Araras está prestes a retomar mais uma área que foi vendida em condições especiais, anos atrás, a uma empresa, visando a...

A Prefeitura de Araras está prestes a retomar mais uma área que foi vendida em condições especiais, anos atrás, a uma empresa, visando a geração de empregos e arrecadação de impostos, mas que com o tempo deixou de cumprir sua função.

Trata-se de uma área no Distrito Industrial IV, na zona leste de Araras, e que há mais de 10 anos foi repassada pela Prefeitura, financiada em 60 parcelas, à empresa Luzia Camacho Hassegawa – EPP, cujo nome de fantasia era Bela Maria, fábrica de artefatos plásticos.

Com aproximadamente 6,5 mil m2, e localizado na esquina das ruas João Alfredo Graf e Leopoldo Mazon Neto, o terreno, entretanto, recebeu benfeitorias, ou seja, a empresa que recebeu a área construiu nela as instalações onde as atividades foram desenvolvidas por um tempo.

Segundo a reportagem apurou, conforme publicação no Diário Oficial do Estado nos últimos dias, a Prefeitura obteve o direito de retomar a área, mas terá que indenizar a empresa pelo que foi construído no lote. A área construída é de aproximadamente mil m2 .

A ação, que é de 2012, corre na 3ª Vara Cível da Comarca, sob responsabilidade do juiz Antonio César Hildebrand e Silva. O caso ainda deverá demandar alguns procedimentos de praxe para se chegar ao valor correto que o município terá a indenizar, bem como a apuração de eventuais outras pendências.

Esse é mais um dos vários casos que se encontram no Judiciário, onde o município busca retomar outras áreas, em vários distritos industriais, pelo mesmo motivo básico: as empresas beneficiadas com os lotes apresentaram ao Prodeia (Programa de Desenvolvimento Econômico Integrado) de Araras planos de negócios prevendo investimentos e contratações de pessoas mas, em algum momento, descumpriram cláusulas dos contratos, ficando passíveis da ação da Prefeitura para reverter as doações.

Entre os casos mais emblemáticos está o da Buschinelli, indústria cerâmica que recebeu ainda em 2005 uma grande área doada pelo município nas proximidades da Via Anhanguera, sentido interior-capital, comprometendo-se a implantar ali uma nova fábrica de pisos e revestimentos destinados à exportação.

Entretanto, até hoje, a empresa implantou apenas uma unidade de moagem de argila que abastece a fábrica de Santa Gertrudes. E alega que a Prefeitura não cumpriu parte do compromisso à época da doação do lote – obras de terraplenagem e outras melhorias. O caso se arrasta há mais de oito anos na Justiça.

No início deste ano, a Prefeitura obteve vitória em outro processo, contra a empresa Kronorte S/A Implementos Rodoviários, que havia recebido uma área no Distrito Industrial V, ainda em 2008, mas não chegou a cumprir as cláusulas assumidas perante o Prodeia.

Além de terrenos doados, as empresas são beneficiadas com incentivos fiscais previstos em lei, com isenção de alguns tributos e taxas, visando incentivar a expansão industrial no município e a geração de empregos.

As áreas retomadas, após esgotados todos os eventuais recursos por parte das empresas, deverão ser direcionadas a outros investidores.