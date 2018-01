Prefeitura retoma na Justiça terreno de 18 mil m² doado a empresa que não iniciou atividades

A Prefeitura conseguiu na Justiça a revogação da doação de um terreno de 18.692,53 m², no Distrito Industrial V, à empresa Kronorte S/A Implementos...

A Prefeitura conseguiu na Justiça a revogação da doação de um terreno de 18.692,53 m², no Distrito Industrial V, à empresa Kronorte S/A Implementos Rodoviários, que recebeu a área do Município em 2008, mas até hoje não iniciou suas atividades industriais.

A sentença favorável ao Município é do juiz da 3ª Vara de Araras, Antonio César Hildebrand e Silva, em 1ª instância, e cabe recurso. O governo municipal entrou com Ação de Reintegração de Posse em julho de 2017, alegando que a empresa Kronorte não vinha cumprindo suas obrigações contratuais ao receber o terreno da Prefeitura, em 2008.

A Kronorte atua na comercialização de suplementos rodoviários (tanques metálicos), com sede em Pernambuco. Protocolou em 2008 um pedido de uma área em Araras e, em julho do mesmo ano, a Prefeitura assinou a escritura de doação. Um barracão de 4 mil m² chegou a ser construído no local, mas as atividades industriais nunca tiveram início.

Pela lei municipal do antigo Prodeia, hoje Profima, a empresa não poderia deixar o imóvel sem atividades por mais de 6 meses, sob pena de revogação da doação e reintegração do imóvel ao Município.

Ao longo dos últimos anos a Prefeitura fez notificações à empresa, que sempre pediu prorrogação do prazo para iniciar as atividades. Mas no ano passado o prefeito Pedrinho Eliseu determinou que o Município entrasse com uma Ação na Justiça para retomar o imóvel, um dos mais bem localizados de todos os distritos industriais de Araras: fica de frente para a Rodovia Anhanguera, entre as empresas LL Áudio e a Fundimazza.

O próximo passo da Prefeitura de Araras é ingressar na Justiça com um Mandado de Imissão de Posse, para ter acesso ao imóvel de imediato e poder dar outra destinação ao lote industrial. (Redação)