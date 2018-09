Prefeitura rescinde contratos de obras do “Capixaba” e Escola do Campo

Foram rescindidos nos últimos dias pela Prefeitura de Araras três contratos relacionados a duas obras de grande porte que, embora iniciadas em 2014, até...

Foram rescindidos nos últimos dias pela Prefeitura de Araras três contratos relacionados a duas obras de grande porte que, embora iniciadas em 2014, até hoje estão inacabadas. As rescisões foram publicadas no Diário Oficial do Estado.

Novas licitações serão abertas e, até o momento, não é possível saber o custo final que cada uma terá, uma vez que os contratos são antigos e as planilhas de custo sofreram alterações.

Dois contratos, nº 101/2014 e o nº 185/2014 são relativos, respectivamente, à modernização e construção de piscina do Centro Esportivo Alcides Zaniboni (Capixaba), no José Ometto, zona leste. E um terceiro contrato, nº 074/2014, é referente à construção da Escola do Campo, oficialmente denominada Emef Ivan Inácio de Oliveira Zurita, no bairro rural de Elihu Root.

A construtora responsável pelas obras é a Marques Engenharia e Construção Ltda, de Limeira, cuja direção afirmou hoje à Tribuna do Povo que prefere não se manifestar, já que seu procurador jurídico estuda os casos para tomar “providências cabíveis”.

Há cerca de 45 dias, a Marques havia se pronunciado, diante de publicações da Prefeitura de Araras no Diário Oficial do Estado, engrossando um processo administrativo que existe também desde 2014, relatando paralisações e atrasos na execução das três obras.

Em linhas gerais, a construtora diz que os atrasos não foram motivados por ela, e sim pela Prefeitura que, por sua vez, afirma que a empresa se utiliza de “subterfúgios para não executar as obras nas condições que foram contratadas”, não entregando as obra apesar de sucessivos aditivos de prazo.

Além de rescindir os contratos, a Prefeitura, amparando-se em dispositivos na lei federal de licitações – 8666/93, suspende a participação da empresa em licitação e a impede de contratar com o município pelo prazo de dois anos. Há prazo para interposição de recurso por parte de construtora.

Novas licitações

Os três contratos terão que ser novamente licitados pois, por conta dos vários anos passados desde o primeiro certame, as planilhas de custo apresentarão alterações para itens que faltam ser executados – quase 40% das obras.

Também já não é mais possível convocar o segundo colocado nas licitações originais para que assumam o que resta ser feito. No momento, a Prefeitura, segundo a Secom, levanta os custos atualizados para realizar novo processo visando a retomada dos trabalhos e a conclusão dos serviços.

As obras contam com recursos federais que já foram repassados em boa parte dos valores previstos, mas a Secom informa que os montantes necessários para a conclusão dos trabalhos está assegurado.

O Capixaba é aguardado como novo equipamento de lazer da zona leste. Já a Escola do Campo, que até 2015, quando funcionou com antigas instalações atendendo alunos da zona rural, tem uma situação mais complexa – seus alunos estão “hospedados” temporariamente na Emef Ettore Zuntini, na avenida Loreto, tendo que viajar diariamente para a cidade para estudar. (Ana Maria Devides)