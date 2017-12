Prefeitura rechaça falta de repasses à Santa Casa; instituição promete quitar atrasos até janeiro

A Prefeitura de Araras emitiu nota na manhã deste sábado (16) rechaçando que os atrasos salariais da Santa Casa de Misericórdia de Araras tenha...

A Prefeitura de Araras emitiu nota na manhã deste sábado (16) rechaçando que os atrasos salariais da Santa Casa de Misericórdia de Araras tenha correlação com possíveis pendências em repasses da Prefeitura à Santa Casa. A administração municipal reforçou que não atrasou qualquer repasse à instituição e ainda garantiu que alguns dos valores direcionados ao Hospital São Luiz foram pagos até antes do prazo previsto.

Os problemas na Santa Casa ganharam destaque essa semana com a possibilidade de uma greve; o anúncio de uma paralisação foi feito esta semana (veja matéria no link abaixo). Os funcionários receberam apenas 50% dos salários de novembro e 33% da primeira parcela do 13º salário, além terem atraso no pagamento das férias.

Além de negar os atrasos o governo municipal informou na manhã de sábado (16) que ainda na sexta-feira (15) o secretário de Assuntos Jurídicos, José Carlos Martini Júnior, representou a Prefeitura na audiência realizada na Sede do Ministério Público do Trabalho em Campinas para discutir a situação salarial dos funcionários da Santa Casa. Os administradores da instituição teriam informado na audiência que o atraso no pagamento dos salários se deu pela falta do repasse de verbas pelo Estado.

A Santa Casa informou que pagou os salários do mês de novembro e parte do 13º salário, e ainda se comprometeu a pagar na próxima quarta-feira (20) outra parte do 13º salário. A quitação de todo o 13º salário será feita até o dia 20 de Janeiro.

Ainda não há garantias que a greve não ocorra, já que na segunda-feira (18) os funcionários realizam uma nova assembleia para a discussão das propostas apresentadas na audiência no Ministério do Trabalho em Campinas.

Veja a nota da Prefeitura sobre o assunto:

“Nota Oficial da Prefeitura de Araras

Ontem, dia de 15 de Dezembro, o Secretário de Assuntos Jurídicos, José Carlos Martini Júnior, representou a Prefeitura na audiência realizada na Sede do Ministério Público do Trabalho em Campinas para discutir a situação salarial dos funcionários da Santa Casa de Misericórdia.

Segundo informado pelos administradores da instituição na audiência, o atraso no pagamento dos salários, se deu pela falta do repasse de verbas pelo Estado.

Os repasses da Prefeitura estão rigorosamente em dia, sendo que em alguns meses foram feitos de forma antecipada.

A Santa Casa informou que pagou os salários do mês de novembro e parte do 13º salário, o que foi confirmado pelos representantes do Sindicato presentes na audiência.

Ficou acordado entre os administradores da Santa Casa e os diretores do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Campinas, que dia 20 de Dezembro, próxima quarta-feira, será paga mais uma parte do 13º salário e o saldo eventualmente restante no dia 20 de Janeiro.

Ressaltando que no 18 de Dezembro os funcionários realizarão uma nova assembleia para a discussão das propostas apresentadas.

Esta administração renova o compromisso de trabalhar em conjunto com a Santa Casa, para que todas as providências sejam adotadas no sentido de manter o pleno funcionamento do atendimento a população de Araras.”