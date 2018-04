Prefeitura realiza evento de início da recomposição da vegetação da Marginal e planta 15 árvores

Na manhã desta segunda-feira (2) a Prefeitura de Araras iniciou a recomposição da vegetação arbórea em torno da confluência dos ribeirões na Avenida Dona...

Na manhã desta segunda-feira (2) a Prefeitura de Araras iniciou a recomposição da vegetação arbórea em torno da confluência dos ribeirões na Avenida Dona Renata – Marginal. O trabalho é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos Urbanos e Rurais, com apoio do DMA (Departamento de Meio Ambiente).

Por conta das obras de alargamento dos ribeirões, que fazem parte das obras do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), do governo federal, foram retiradas cerca de 120 árvores das marginais, entre o trecho da confluência dos ribeirões, até a rotatória do Curtume Graziano.

Por enquanto apenas 15 árvores foram plantadas no trecho, justamente no evento realizado nesta segunda-feira. A Prefeitura garante que neste mesmo trecho vai plantar 250 ipês de cores variadas, como recomposição. O plantio dos 15 exemplares teve a participação de alunos da Escola Municipal Ivan Inácio de Oliveira Zurita. Numa outra etapa serão plantadas cerca de 3.000 novas árvores no espaço entre as pontes da confluência dos ribeirões, como compensação ambiental pelas retiradas das já plantadas.

As crianças participaram do ato simbólico de plantio dessas 15 árvores junto do prefeito Pedrinho Eliseu, do secretário de Serviços Públicos, Carlos Cerri Júnior, do presidente da Câmara Municipal de Araras, Pedro Eliseu Sobrinho, e outros.

As árvores foram doadas pela Fazenda Riachuelo ao Legislativo, a pedido do presidente Pedro Eliseu Sobrinho, e posteriormente houve o repasse para a Prefeitura. A ação contou também com apoio da Usina Santa Lúcia, que destinou o adubo orgânico para que o governo municipal iniciasse a plantação.

“Para que as obras do PAC pudessem avançar, infelizmente a retirada das árvores tinha de acontecer. Mas cumprindo o que dissemos lá atrás, estamos nós iniciando a plantação de árvores adultas que foram doadas, uma vez que partes dos ribeirões já foram alargados e já receberam mureta. Tenho certeza que, em curto período, elas já estarão deixando a nossa cidade das árvores ainda mais bonita”, comentou o prefeito Pedrinho Eliseu.